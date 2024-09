Glaube ist für ihn der Anker in einer unguten Zeit

Neuer Pfarrer in Horb

1 Der neue Horber Stadtpfarrer Christoph Kirn freut sich auf seine neue Aufgabe. Foto: Morlok

Die evangelische Kirchengemeinde Horb hat seit dem 1. September einen neuen Pfarrer.









Der 56-jährige verheirate Christoph Kirn wird am Sonntag von Schuldekan Hans Jörg Dieter in der Johanneskirche im Rahmen eines Festgottesdienstes in sein Amt als Stadtpfarrer eingesetzt.