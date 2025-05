Michael Fischer (61), Leiter der Seelsorgeeinheit Bad Dürrheim, wird zum 1. Januar 2026 Kooperator in der neuen Pfarrei Herz Jesu Singen mit Wohnsitz in Hilzingen-Weiterdingen. Sein Nachfolger ist gefunden. Es ist ein Pfarrer Markus von Chamier aus Durmersheim bei Karlsruhe.

Von Chamier wird Kooperator in der künftigen Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen, so die Mitteilung des Erzbistums Freiburg und ab Advent 2025 Kooperator in der neuen Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen mit Wohnsitz in Bad Dürrheim.

Zusammen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird er unter der Leitung des künftigen Pfarrers Fabian Schneider für die Seelsorge von rund 36 000 Katholikinnen und Katholiken der heutigen Seelsorgeeinheiten Auf der Baar, Bad Dürrheim, Blumberg, Donaueschingen und Kirchtal-Donau im Dekanat Schwarzwald-Baar sowie der Seelsorgeeinheit Immendingen-Möhringen und der Pfarreien in Emmingen-Liptingen im Dekanat Hegau mitverantwortlich sein. Seinen Dienst als Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Durmersheim-Au am Rhein wird er Ende Oktober 2025 beenden.

Die Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit Donaueschingen ist eine der 36 künftigen Pfarreien in der Erzdiözese Freiburg ab 1. Januar 2026. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg weiterhin mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch den Gläubigen in den Gemeinden bekannt gegeben.

Von Wuppertal an den Rhein und auf die Baar

Pfarrer Markus von Chamier wurde 1970 in Wuppertal geboren und verbrachte seine Kindheit in Köln-Buchforst sowie seine Jugend in Lahr-Sulz. Nach dem Abitur 1989 besuchte er das Theologische Vorseminar Ambrosianum in Ehingen (Donau). Es folgte ein Jahr in der Benediktiner-Erzabtei St. Martin zu Beuron.

Von 1991 bis 1996 studierte er Theologie in Freiburg und Benediktbeuern und wurde 1998 in Freiburg zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Löffingen, Markdorf und Konstanz wurde er im Jahr 2004 für ostkirchliche Studien am Collegium Orientale in Eichstätt sowie in Niederaltaich freigestellt. 2005 übernahm er die Leitung der Seelsorgeeinheit Oberes Bregtal. Seit dem Jahr 2010 ist Markus von Chamier Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Durmersheim-Au am Rhein.