Neuer Pfarrer fängt an: Ergenzinger sind während Vakanz nie „oben ohne“ gewesen

1 Seit Sonntag ist er neuer Pfarrer der Seelsorgeeinheit Oberes Gäu: Pfarrer Jens Brückner. Foto: Klaus Ranft

Nach zweieinhalbjähriger Vakanz hat die Seelsorgeeinheit Oberes Gäu mit den katholischen Kirchengemeinden Heilig Geist in Ergenzingen, Sankt Anastasia in Baisingen und dem Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe wieder einen festen Pfarrer.









Diözesanadministrator Clemens Stroppel hat diese Pfarrstelle an Pfarrer Jens Brückner vergeben, der sich um diese beworben hatte. Am späten Sonntagnachmittag wurde Brückner dann bei einem feierlichen Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche von Dekan Tomas Begovic in sein neues Amt eingeführt.