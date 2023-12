Neuer Parkplatz in Rust: 32 Stellplätze für Autos und Motorräder

1 Bürgermeister Kai-Achim Klare und Bauamtsleiterin Melanie Graß eröffnen die neue Parkplatzfläche gegenüber der Rheingießenhalle Rust. Foto: Gemeinde

Schräg gegenüber der Rheingießenhalle Rust wurde eine neue Parkmöglichkeit geschaffen.









Die neuen Stellplätze seien baurechtlich der Rheingießenhalle zugeordnet und sollten ursprünglich in Verlängerung zum Schulneubau entstehen, erklärt Bauamtsleiterin Melanie Graß. Da die Gemeinde an dieser Stelle nun die Mensa plane, wurde an der Ecke Ellenweg/Walter-Schießle-Straße ein neuer Standort für den Parkplatz gefunden. Dieser hat den Vorteil, dass er nur wenige Schritte vom Halleneingang entfernt ist. „Sollten die bereits seit drei Jahren bestehenden Parkplätze rechts neben der Halle komplett ausgelastet sein, dient der neu geschaffene Parkraum als zusätzliche, attraktive Parkmöglichkeit“, so Bürgermeister Kai-Achim Klare. Auch für Besucher des Friedhofs ist der neue Parkplatz nur wenige Meter vom Friedhofseingang geschickt gelegen. Auch Motorräder können dort abgestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde.