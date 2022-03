Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Viele Jahre lang gab es im Gasthaus Löwen griechische Küche. Die wird nun durch Pizza und Pasta abgelöst. Luca und Gennaro de Luca sind die neuen Pächter und eröffnen am 1. April ihr Restaurant "Non solo Pizza" in der Adenauerstraße.