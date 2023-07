Francesco Santangelo ist ein Gastronom mit Leib und Seele. Gäste zu bewirten, das ist sein Leben. Aber jetzt, mit 67 Jahren, muss er laut Mitteilung aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Im Laufe des Jahres wird er das Restaurant „Santangelo“ im H.A.U-Center des gleichnamigen Technologie- und Gewerbeparks abgeben. Die Spittel Bau GmbH, die das Gebäude für die Eigentümerfamilie Maurer verwaltet, sucht nun einen Nachfolger – bis dieser gefunden ist, wird Francesco Santangelo noch weitermachen.

In Schramberg ist der Gastwirt sehr gut bekannt. Im Jahr 1989 hat er hier sein erstes Lokal eröffnet, seit mehr als 30 Jahren steht er hinter und vor dem Tresen und arbeitet auch mal in der Küche. „Man kann ihn durchaus als eine Schramberger Institution bezeichnen“, sagt Patrik Schuhmacher, Geschäftsführer der Spittelbau Immobilien GmbH. Er lobt die „hervorragende, solide italienische Küche“, mit der Francesco Santangelo viele Gäste aus Nah und Fern immer wieder begeistern konnte.

Berufung gefunden

Dabei hat der gebürtige Sizilianer den Beruf nie gelernt. Es war für ihn sozusagen eine Berufung, die er seit mehr als 30 Jahren ausübt. Zunächst hatte Francesco Santangelo ein Lokal in der Kirnbachstraße gepachtet, mit einem Kollegen das „Dolomiti“ in der Oberndorfer Straße betrieben und eine Zeit lang auch noch die Gäste im „La Romantica“ in der Berneckstraße bewirtet. 2013 war sein Schicksalsjahr, als das „Dolomiti“ brannte – und damit seine Existenz. Denn er war Miteigentümer des Gebäudes.

Aus Unglück erwächst Chance

Aus diesem Unglück ergab sich jedoch auch eine neue Chance – das leerstehende Lokal im H.A.U.-Center zu übernehmen. In Abstimmung mit Francesco Santangelo wurde das Restaurant komplett neugestaltet und eingerichtet. „Seither lief es sehr gut“, sagt Clemens Maurer, der das Ende des Pachtverhältnisses mit dem 67-Jährigen bedauert. Es sei wichtig, zeitnah einen Nachfolger zu finden. Viele Mitarbeiter aus dem Gewerbepark H.A.U., Besucher der Museumslandschaft und langjährige Kunden aus Schramberg und Umgebung seien im Restaurant zu Gast.

Dank an die treuen Gäste

Bei seinen Stammkunden, aber auch bei allen anderen Gästen, möchte sich Francesco Santangelo bedanken. „Wir hatten schöne, aber auch schwierige Zeiten, insbesondere in den letzten Jahren. Meine Gäste und auch die Familie Maurer haben mich sehr unterstützt“, so der Gastronom. Das „Santangelo“ sei hervorragend eingeführt und habe einen sehr guten Ruf, ein Nachfolger könne sicherlich darauf aufbauen.

Das Restaurant im H.A.U.-Gewerbepark hat etwa 50 Sitzplätze im Innenbereich sowie weitere 25 Plätze auf der Terrasse. Die Vermietung ist nach den Worten von Patrik Schuhmacher provisionsfrei. Nähere Informationen erhalten Interessenten bei der Spittel Bau GmbH.