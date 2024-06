1 Die Lahrer können aufatmen: Im Bistro Wolkenkratzer geht’s bald weiter. Foto: Bender

Die Zukunft des „Wolkenkratzers“ ist gesichert: Die Eigentümer haben einen neuen Betreiber gefunden. Er ist in Lahr kein Unbekannter.









Link kopiert



Gestapelte Stühle hinter den Fenstern, ein „Vorübergehend geschlossen“-Schild an der Tür, davor ab und an ein Handwerker-Auto: In den vergangenen Wochen und Monaten fragten sich die Lahrer beim Bummel durch die Innenstadt immer wieder, wann und wie es weitergeht in „ihrem“ Bistro. Nun gibt es eine Antwort – und mutmaßlich ein kollektives Aufatmen.