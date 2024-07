Neuer Ortsvorsteher: Dundenheimer wählen Andreas Walter

1 Der neue Dundenheimer Ortschaftsrat (von links): Daniel Spengler, Andreas Kleis, Stefan Schwarz, Katharina Wegbecher, Max Rudolf, Ursula Wurth, Andreas Walter, Uwe Bertsch, David Mild und Klaus Walter. Foto: Goltz

Nicht nur drei neue Gesichter gehören nun dem Ortschaftsrat an, auch wurde ein neuer Ortsvorsteher gewählt. Hans Mild hat sich nach zehn Jahren nicht mehr für dieses Amt aufstellen lassen und wurde mit vielen persönlichen Worten verabschiedet.









„Ich freue mich sehr, dass so viele mich in meiner letzten Sitzung begleiten“, begrüßte Dundenheims Ortsvorsteher Hans Mild die zahlreichen Gäste in der Lindenfeldhalle. Unter ihnen saßen Neurieds Bürgermeister Tobias Uhrich, seine Stellvertreter Ralf Wollenbär und Peter Heuken sowie zahlreiche Gemeinderäte.