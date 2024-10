Andreas Bonaus will in Binsdorf etwas verändern

1 Ein neues Gesicht am Platz des Ortsvorstehers im Binsdorfer Rathaus: Der 40-jährige Andreas Bonaus hat im Sommer das Amt von Hans-Jürgen Weger übernommen, der sich nach 20 Jahren nicht mehr zur Wahl stellte. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Seit Ende Juli ist Andreas Bonaus neuer Ortsvorsteher von Binsdorf. Er betont im Interview, dass er das Amt ohne die Zustimmung seine Frau Daniela nicht übernommen hätte.









Der 40-jährige Bonaus ist gelernter Informations- und Telekommunikationselektroniker und arbeitet bei der Telekom IT in Göppingen. „Dank Homeoffice ist das kein Problem“, sagt er. Und das ist auch eine Voraussetzung für sein Engagement in Binsdorf.