Neuer Orthopäde in Freudenstadt: Wieder zurück in der „alten Heimat“

Der Orthopäde und Unfallchirurg Florian Kiefer praktiziert seit 1. Oktober in der Praxis Ralf Ramsperger im Ärztezentrum in Freudenstadt.
Für Florian Kiefer (45) ist Freudenstadt kein unbekanntes Terrain. Hier ist er aufgewachsen und an der Luise-Büchner Schule hat er sein Abitur gemacht. Auch seine ebenfalls aus Freudenstadt stammende Frau Angela hat Kiefer hier kennengelernt. Die Rückkehr in ihre „alte Heimat“ mit den inzwischen drei Kindern im Alter von elf, neun und sechs Jahren war für beide ein Herzenswunsch.