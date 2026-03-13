Neuer Ort, neuer Tag, neue Anbieter: Auftakt für Friesenheimer Wochenmarkt ist gelungen

„Endlich Leben im Neuen Ortszentrum“, sagt Altgemeinderat Joseph Hugelmann bei der Auftaktveranstaltung des neuen Wochenmarkts. Gleichzeitig packt er Erinnerungen an das Jahr 1986 aus. „Vor 40 Jahren war der Wochenmarkt mein Kind“, so Hugelmann. Tatsächlich war es der erste Antrag der Grünen Liste Umweltschutz von vielen, der die Befürwortung durch den Gemeinderat erhalten habe. Damals war der Markt auf dem Rathausplatz und hielt 20 Jahre mit mehreren Anbieten. Zum Schluss waren es nur noch Sonja Pfaff und Willi Steinert. Vor einem Jahr gehörte auch noch Heinz Drägerhof dazu.

Steinert ist auch auf dem neuen Markt präsent. Neu hinzugekommen ist Familie Santo aus Meißenheim mit ihrem Gemüse und ihren Früchten. Bei Konditorin Melanie Schmid glühte noch am Vortag der Backofen und schon war sie am Freitag mit ihren süßen Köstlichkeiten auf dem Platz. Viele Gäste haben sich mit Naschereien für das Wochenende eingedeckt. Lisa Benz vom Furrerhof in Wittenweier war mit Eiern, Nudeln, Eierlikör und Fruchtaufstrichen vertreten. Heinz Drägerhof hat es der Fruchtaufstrich mit Mispeln angetan. Aus Oberschopfheim kam Sandra Eisenmann-Weber mit Bergkäse, Wurz’n, Speck und Naturprodukten. Sie alle werden künftig den Wochenmarkt am Freitag regelmäßig bestücken. Alle 14 Tage kommt Thomas Renner mit seinen Maultaschen, Mark- und Griesklöschen sowie Kartoffelsalat. Immer mit dabei ist auch Irene Krieg mit dem Regionalmarkt Naturalia. Auch sie hält für die Kunden besondere Köstlichkeiten bereit. Regina Schandor ist zuhause kreativ und kommt einmal im Monat mit Schmuck und Handarbeiten. Dino Di Caro wird einmal im Monat mit eigens gepressten Olivenöl auf den Markt sein. Einmal im Monat gibt es Wachteleier oder frische Gestecke.

Ortsvorsteher schenken Sekt aus

Vor neun Jahren wurde der Platz fertiggestellt und der Wunsch nach einem Wochenmarkt im Neuen Ortszentrum war groß. Mit einem Konzept erarbeitet von Wolfgang Koch soll der Markt nun gelingen. Auch Altbürgermeister Armin Roesner ist am Freitag gekommen. Von Altgemeinderat Gerhard Homberg wurde er mit den Worten empfangen: „Hier kommt der Vater des Platzes.“

Bürgermeister Erik Weide stieg zur Begrüßung der Marktbetreiber und Gäste auf eine Sitzbank und betonte seine Hoffnung gegenüber den Gästen: „Ich hoffe, dass die Friesenheimer diesen Markt auch annehmen.“ Mit den Kunden stehe und falle der Markt. Dank galt auch den Ortsvorstehern, die gemeinsam mit dem Bürgermeister den Sektausschank für die Gäste, in speziell gefertigten Schürzchen, übernahmen.

Bewirtung

Der Friesenheimer Wochenmarkt gibt es bis im Oktober auch mit einem monatlichen After-Work-Event ab 17 Uhr. Weitere After-Work-Termine sind am: 17. April, 22. Mai, 26. Juni, 24. Juli, 28. August, 18. September sowie am 16. Oktober. Wer Bewirtungen für einen After-Work-Hock übernehmen möchte, meldet sich bei bei der Verwaltung.