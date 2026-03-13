Neuer Ort, neuer Tag, neue Anbieter: Auftakt für Friesenheimer Wochenmarkt ist gelungen

Der Friesenheimer Wochenmarkt mit neuem Konzept und neuem Standort ist am Freitag mit zehn Marktständen feierlich eröffnet worden.
„Endlich Leben im Neuen Ortszentrum“, sagt Altgemeinderat Joseph Hugelmann bei der Auftaktveranstaltung des neuen Wochenmarkts. Gleichzeitig packt er Erinnerungen an das Jahr 1986 aus. „Vor 40 Jahren war der Wochenmarkt mein Kind“, so Hugelmann. Tatsächlich war es der erste Antrag der Grünen Liste Umweltschutz von vielen, der die Befürwortung durch den Gemeinderat erhalten habe. Damals war der Markt auf dem Rathausplatz und hielt 20 Jahre mit mehreren Anbieten. Zum Schluss waren es nur noch Sonja Pfaff und Willi Steinert. Vor einem Jahr gehörte auch noch Heinz Drägerhof dazu.