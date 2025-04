Beim Schwanenpaar in Nagold ist wieder Nachwuchs in Sicht. Dabei ist das Pärchen innerhalb der Stadt umgezogen.

Wenn sich das Nagolder Schwanenpaar mit dem Nestbau auf den Familiennachwuchs vorbereitet, dann ist ihm schnell viel Aufmerksamkeit gewiss. Bisher brüteten die Tiere den Nachwuchs am Waldachufer auf Höhe des H&M-Neubaus aus. Nicht so in diesem Jahr. Das Schwanenpaar ist nämlich umgezogen.

Über die Gründe für den Umzug kann nur gemutmaßt werden. Womöglich war die Aufmerksamkeit der neugierigen Passanten Familie Schwan am alten Standort dann doch zu groß. Allerdings ist die neue Lage in diesem Punkt nicht wirklich viel besser.

Familie Schwan macht es sich im Nest an der Waldach gemütlich. Foto: Heiko Hofmann

In etwa 100 Meter Entfernung haben sich die Schwäne jetzt einen neuen Nest-Standort an der Waldach gewählt. Ganz in der Nähe der hinteren Fußgängerbrücke am Ende der Waldach-Passage an der Insel sind sie nun schon seit einigen Tagen beim Nestbau und mittlerweile auch beim Brüten zu erleben.

Bauzäune sorgen für ein wenig Schutz

Kaum deutete sich der Nestbau an, da sorgte die Stadt auch schon für ein wenig Privatsphäre und Schutz, indem sie oberhalb des Nestbereichs Bauzäune aufstellte. Man kann also nur von der Seite auf das Nest gucken, oder von der Brücke und dem gegenüberliegenden Waldach-Ufer aus.

Mittlerweile steht auch fest, dass die Schwäne bereits am Brüten sind. Am Mittwochmittag – bei strahlendem Sonnenschein – verließen die Schwäne kurz das Nest, so dass die Eier gezählt werden konnten. Demnach kündigt sich in Nagold siebenfacher Schwanen-Nachwuchs an.