Neuer Neusatzer Ortsvorsteher: Mal etwas wagen, statt gleich abzuwinken

1 Mit Energie und klaren Vorstellungen für Neusatz: Ortsvorsteher Michael Grzondziel. Foto: Gegenheimer

Michael Grzondziel ist neuer Neusatzer Ortsvorsteher. Der 48-Jährige ist „harter Verfechter der unechten Teilortswahl.









„Ich wünsche mir, dass die Bürger ihre Anliegen an uns als Ortschaftsrat herantragen. Sie sollen feststellen, dass wir als von ihnen gewähltes Gremium in ihrem Sinne Einfluss nehmen. Und ich wünsche mir von der Bad Herrenalber Verwaltung bei guter Zusammenarbeit mehr Verantwortung für uns Ortschaftsräte. Dann bin ich optimistisch, dass wir was bewirken.“ Das sagt Michael Grzondziel, seit knapp zwei Monaten im Amt als Neusatzer Ortsvorsteher.