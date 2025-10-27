Neuer Netflix-Film: Schonungslose Doku über Haftbefehl - Ich war schon tot

Von der Straße ins Rampenlicht und in den Drogensumpf. «Babo - Die Haftbefehl-Story» zeigt Abgründe und viel Persönliches über den Offenbacher - weg von Rapper-Klischees.
Berlin/Offenbach - Straßenkriminalität, Ruhm, Drogen, eine schwierige Familiengeschichte, Depression - das sind Zutaten einer Dokumentation über den Deutsch-Rapper Haftbefehl. "Babo - Die Haftbefehl-Story" ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen. Der Film ist so gar keine bedingungslose Huldigung des 39-jährigen Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt. Was er ist? Die erste Produktion von Elyas M'Barek.