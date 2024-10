Neuer Nationalcoach: Tuchel will WM-Titel mit England: Zweiter Stern auf Trikot

Tuchel will WM-Titel mit England: "Zweiter Stern" auf Trikot

1 Trainer Thomas Tuchel hat noch vor seiner offiziellen Vorstellung erste Worte an die Fans der englischen Nationalmannschaft gerichtet. Foto: Peter Kneffel/dpa

Er ist geholt worden, um England den ersten großen Titel seit 1966 zu bescheren. Thomas Tuchel weiß das und gibt genau das als sein Ziel als neuer Nationalcoach an.









Link kopiert



London - Schon kurz vor seiner offiziellen Vorstellung als Englands neuer Fußball-Nationaltrainer hat Thomas Tuchel via Social Media erste Worte an die Fans gerichtet. "Ich kann euch versprechen, dass ich sehr begeistert bin, ich fühle mich sehr geehrt", sagte der 51-Jährige in einem auf dem Instagram-Account des englischen Verbandes FA veröffentlichen Video.