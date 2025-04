Die Nachfolge von Marius Schmid, der bereits im Oktober des vergangenen Jahres den Verantwortlichen mitgeteilt hatte, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, tritt der 37-jährige A-Lizenzinhaber Adrian Fuladdjusch an.

Einstimmige Entscheidung

„Nachdem Marius dem HBW und der JSG bereits frühzeitig signalisiert hatte, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde, wurde die Stelle bundesweit ausgeschrieben“, erklärte HBW-Geschäftsführer Axel Kromer. Nach gründlicher Sondierung und zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Kandidaten hätten sich die Verantwortlichen einstimmig für Adrian Fuladdjusch entschieden.

Interessante Vita

Der künftige Nachwuchskoordinator der JSG Balingen-Weilstetten ist gelernter Versicherungskaufmann und Finanzassistent, hat sich beruflich allerdings schon sehr früh komplett seiner Leidenschaft, dem Handball, verschrieben. 2013 war er zunächst für zwei Jahre hauptamtlicher Trainer und Jugendkoordinator bei der HSG Bensheim/Auerbach. 2015 wurde er hauptamtlicher Geschäftsführer und Trainer bei den Kurpfalz Bären Ketsch. Als Trainer führte er die zweite Mannschaft der Junior-Bären zweimal zum Aufstieg bis in die 3. Liga. In den Jahren 2019/20 absolvierte er erfolgreich die Ausbildung zum A-Lizenztrainer und übernahm Anfang 2020 die Bundesligamannschaft bis zum Saisonende als hauptamtlicher Trainer. Auch die Ausbildung zum DOSB-Athletiktrainer hat Adrian Fuladdjusch erfolgreich abgeschlossen.

In Buxtehude erfolgreich

Nach sechs erfolgreichen Jahren in Ketsch in der Oberrheinischen Tiefebene zog es Fuladdjusch 2021 in den hohen Norden nach Buxtehude. Beim Buxtehuder SV ist er noch bis Juni als hauptamtlicher Trainer für die zweite Frauenmannschaft in der 3. Liga sowie für die A-Jugend-Bundesligamannschaft zuständig. Gleichzeitig ist der künftige Balinger Nachwuchskoordinator bei der Bundesligamannschaft des BSV noch als Co-Trainer tätig. Zu seinen zentralen Projekten in Buxtehude zählen neben seiner Trainertätigkeit auch die Partnerschule des Leistungssports, die Entwicklung eines modernen Athletikkonzepts und das Scouting.

Neue Herausforderung

„Nach vier Jahren in Buxtehude war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Die Stellenausschreibung des HBW hat mich sofort angesprochen, da ich mich in den beschriebenen Aufgaben wiedergefunden habe“, erklärte Fuladdjusch. In den Gesprächen habe er direkt eine vertrauensvolle Atmosphäre gespürt. „Ich hatte schnell das Gefühl, dass man mir großes Vertrauen entgegenbringt. Besonders die enge Verzahnung zwischen der Jugend und der Bundesliga sowie die Ausrichtung unter Axel Kromer als weiteren Geschäftsführer mit dessen sportlicher Vergangenheit machen diese Aufgabe für mich besonders reizvoll“, freute sich Fuladdjusch nach der Vertragsunterzeichnung darauf, ab Sommer Teil der HBW-Familie zu sein.