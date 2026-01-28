Neuer Monumentsverwalter: Er führt das Kloster Alpirsbach in die Zukunft

Der Jahreswechsel brachte für Kloster Alpirsbach eine Veränderung mit sich: Seit 1. Januar bekleidet Markus Rombach die Stelle als Monumentsverwalter der ehemaligen Benediktinerabtei.

Das Schwarzwaldkloster Alpirsbach gibt jährlich tausenden Besuchern Einblicke in die Geschichte – sei es bei einem freien Rundgang, einer Führung oder den verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen, die die Klosterverwaltung über das Jahr hinweg anbietet. Mit dem Beginn des neuen Jahrs wechselte die Zuständigkeit: Markus Rombach übernahm das Amt der Monumentsverwaltung von Julian Blümle.

Kürzlich wurde der Monumentsverwalter von Alexandra Müller in seinem neuen Amt willkommen geheißen. Die Leiterin der Klosterverwaltung Maulbronn freut sich auf die Zusammenarbeit: „Als früherer Klosterführer kennt Dr. Markus Rombach die Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale des Monuments bestens. Bei seiner Arbeit kann er auf die Unterstützung der Klosterverwaltung Maulbronn bauen.“

Kein Fremder im Kloster Alpirsbach

Der neue Monumentsverwalter ist kein Fremder im Kloster Alpirsbach. Seit 2022 arbeitete er als Klosterführer in der ehemaligen Abtei. Seiner neuen Rolle blickt er freudig entgegen: „Die vielfältigen, historischen und zuweilen fantastischen Welten des Klosterlebens nicht nur während diverser Führungen vorzustellen, sondern nun auch den Rahmen mitzugestalten – das macht mich glücklich und treibt mich an.“ Rombach ergänzt: „Das Kloster nach außen strahlen zu lassen ist gewissermaßen eine Umkehrung meiner früheren Arbeit.“

Der Monumentsverwalter hat Geografie studiert, in der Fernerkennung promoviert und in diesem Fachbereich lange Zeit gearbeitet. „Damals schaute ich mit Satelliten auf die Erde, jetzt soll das Kloster in alle Welt hinausgetragen werden“, sagt Rombach.

Das sind Rombachs Pläne als Monumentsverwalter

Als Monumentsverwalter möchte Rombach laut Mitteilung verschiedene Angebote von Kloster Alpirsbach ausbauen – besonders Familien und Kinder hat er dabei im Blick. Einen weiteren Schwerpunkt möchte er auf die Verbindung traditioneller historischer Interessensgebiete wie Kirche, Mönche und Glauben mit neuen Themenbereichen setzen.

„Ich freue mich, auf der Arbeit von Herrn Blümle aufbauen zu können. Gerne möchte ich das Angebot des Klosters mit eigenen Ideen weiter nach vorne bringen“, erklärt Rombach.

Julian Blümle bleibt den Staatlichen Schlösser und Gärten weiter verbunden – jedoch an einem anderen Ort. Der ehemalige Monumentsverwalter ist nun der stellvertretende Leiter der Schlossverwaltung Rastatt.