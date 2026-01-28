Neuer Monumentsverwalter: Er führt das Kloster Alpirsbach in die Zukunft

Der Jahreswechsel brachte für Kloster Alpirsbach eine Veränderung mit sich: Seit 1. Januar bekleidet Markus Rombach die Stelle als Monumentsverwalter der ehemaligen Benediktinerabtei.
Das Schwarzwaldkloster Alpirsbach gibt jährlich tausenden Besuchern Einblicke in die Geschichte – sei es bei einem freien Rundgang, einer Führung oder den verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen, die die Klosterverwaltung über das Jahr hinweg anbietet. Mit dem Beginn des neuen Jahrs wechselte die Zuständigkeit: Markus Rombach übernahm das Amt der Monumentsverwaltung von Julian Blümle.