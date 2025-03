Neuer Mitarbeiter: Weitere Verstärkung für den Bauhof in Schiltach

Weitere Verstärkung für den Bauhof in Schiltach

1 Bauhofleiter Eugen König (links) begrüßte Marius Sackmann als neuen Mitarbeiter im städtischen Bauhof. Foto: Achim Hoffmann

Marius Sackmann aus Bad Rippoldsau-Schapbach ist seit 1. März als neuer Mitarbeiter beim städtischen Bauhof in Schiltach angestellt.









Die Stelle wurde im Oktober 2024 ausgeschrieben und neu geschaffen. Da sich in dieser Zeit auch ergeben hatte, dass ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofes ausscheidet, hat der Gemeinderat am 11. Dezember die Einstellung von zwei neuen Mitarbeitern beschlossen. Nils Hinze ist bereits seit 1. Februar beim Bauhof angestellt. Insgesamt hatte man 17 Bewerber für diese beiden Stellen. Davon berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.