In Schramberger Kaufland Polizei ermittelt nach Streit in Tiefgarage wegen Körperverletzung

Am Samstagmittag ist es in der Tiefgarage des Kauflands in Schramberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.