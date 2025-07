1 Für eine Infotafel auf dem Marktplatz beim Glockenspiel wird ein Platz gesucht. Foto: Markus Reutter Möglichkeiten, die vor der Sanierung des Marktplatzes vorhandene Infotafel beim Glockenspiel wieder in dessen Nähe anzubringen, erörterte der Technische Ausschuss des Gemeinderats.







Link kopiert



Das Thema beschäftige die Stadtverwaltung schon länger, da man an verschiedenen Plätzen mit QR-Codes arbeiten wolle, zum Beispiel auch beim Schwarzen Tor, so Bürgermeister Michael Rieger. Klar sei, dass man mit der großen Tafel nicht in den Boden könne.