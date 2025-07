Neuer Lörracher Stadtplan: Welche Bedeutung die Barrierefreiheit für die Bürger hat

Der Behindertenstadtplan ist vollständig überarbeitet worden. Erstmals gibt es auch eine digitale Erweiterung. Was wird geboten?

Als „ein Werkzeug für mehr Teilhabe“ bezeichnet die Vorsitzende des Lörracher Behindertenbeirats, Christin Boczek-Wellmann, den neuen Stadtplan „Lörrach barrierefrei“, der bei einem Mediengespräch vorgestellt wurde. Die Besonderheit: Erstmals gibt es auch ein erweitertes digitales Angebot. Auf der Homepage finden Nutzer eine übersichtliche und intuitiv bedienbare Plattform, wie die Stadt erläutert. Ortsgenau, filterbar und praxisnah gebe es wichtige Infos zur Barrierefreiheit im Stadtgebiet.

Oberbürgermeister Jörg Lutz zeigte sich beim Gespräch begeistert: „Der ist wirklich gut geworden.“ Zugleich handele es sich um „eine absolute Notwendigkeit“. Denn seit dem Jahr 2016 habe es keine Aktualisierung des analogen barrierefreien Stadtplans gegeben, erinnerte Boczek-Wellmann. Die Anforderungen und Wünsche der Menschen hätten sich aber seitdem verändert.

So spielen hier auch die Veränderungen angesichts der städtischen Entwicklung und Infrastruktur eine Rolle. „Barrierefreiheit ist kein Zusatzangebot, sondern muss selbstverständlicher Teil der Stadtentwicklung sein“, betont die Behindertenbeirats-Vorsitzende. Sie setzt auf mehr Orientierung, Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung.

Seit Herbst stand daher die Überarbeitung an. Nicht nur eine Aktualisierung erfolgte, sondern auch eine komplett neue Gestaltung – plus digitaler Version. Der Stadtplan sei mehr als eine Orientierungshilfe, er ist auch ein Werkzeug, Wege zu planen. Verlässliche Infos sollen darin enthalten sein. In der digitalen Version gibt es die Möglichkeit der gezielten und gefilterten Suche. Auch eine Vorlesefunktion ist darin enthalten. Dass es keine App gibt, begründet die Stadt auf Nachfrage unserer Zeitung auch mit der Nutzerschaft, da die Zielgruppe eher über den Browser suche. Außerdem gebe es die mobile Version der städtischen Homepage, über die der Stadtplan abgerufen werden könne.

Relevante Kategorien

Abrufbar ist der digitale barrierefreie Stadtplan über www.loerrach.de/loerrach-barrierefrei. Der digitale Stadt- und Satellitenplan ermöglicht das gezielte Einblenden relevanter Kategorien wie:

• Parkplätze für Menschen mit blauem Parkausweis

• Öffentliche Tiefgaragen mit Behindertenparkplätzen

• Rollstuhlgerechte Bahnhöfe

• Behindertentoiletten

• Barrierefreie Ampelanlagen für Blinde und Sehbehinderte

• Apotheken (teilweise mit barrierefreien Angeboten)

• Öffentliche Gebäude mit barrierefreier Ausstattung

Auch der klassische Behindertenstadtplan im Faltformat bleibe als komprimierter und bereinigter Begleiter erhalten. „Er bietet weiterhin eine wertvolle Orientierungshilfe für die Nutzung öffentlicher Infrastruktur wie Haltestellen, Sporthallen, WCs, Spielplätze und mehr – sowohl im Alltag als auch für Gäste der Stadt“, heißt es in der Darstellung. Der Plan stehe auf der Webseite als PDF-Download zur Verfügung und liege in den städtischen Einrichtungen, Ortsverwaltungen und der Touristinformation aus.