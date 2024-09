Neuer Leiter für Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg: Er ist der neue Herr über das Abwasser

1 Leonhard Läufer ist der neue Betriebsleiter der Kläranlage in Hausach. Foto: Ramsteiner

Der Abwasserzweckverband Hausach-Hornberg hat einen neuen Betriebsleiter des Hausacher Klärwerks. Er hat seinen Dienst am 1. September begonnen. Schon sein Vater war in seiner Heimat Klärwärter.









Leonhard Läufer wurde das Interesse am Abwasser fast schon in die Wiege gelegt. Er war sechs Jahre alt, als das Klärwerk in seinem Heimatdorf Oberprechtal gebaut wurde, sein Vater war der Klärwärter. Schon als Schulbub hat er dort die Pumpen umgestellt, wenn sein Vater beim Feuerwehrausflug war. Gelernt hat er aber erst mal Elektriker und hat später die Ausbildung zum Ver- und Entsorger draufgesattelt und schließlich noch den Abwassermeister gemacht.