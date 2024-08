Neuer Leiter des Seelbacher Familienbads: Warum es Matthias Maier von der Backstube an den Beckenrand zog

1 Matthias Maier ist neuer Badbetriebsleiter im Seelbacher Familienbad. Foto: Köhler

Matthias Maier ist seit diesem Jahr neuer Leiter des Seelbacher Familienbads. In seinen Beruf hat er über Umwege gefunden. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert der Lahrer, was seinen Job auszeichnet und warum es ihn einst von der Backstube an den Beckenrand zog.









Das seichte Wasser unter den Sprungtürmen glitzert bläulich in der Sonne. Im Schwimmerbecken drehen einige Senioren ihre Runden, im Nichtschwimmerbereich spielen sich Vater und Sohn einen bunten Wasserball hin und her. Matthias Maier hat alles im Blick. Während des Gesprächs mit unserer Redaktion scannen die Augen des 52-Jährigen unaufhörlich das gesamte Familienbad. Doch niemand ist im Becken in Not, jeder hält sich an die Regeln.