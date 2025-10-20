Neuer Leerstand in Schwenningen: Der Trendbereich verlässt das City-Rondell – und zieht nach Trossingen

Paukenschlag im City-Rondell: Nach fast 20 Jahren kehrt Inhaberin Sarah Messner der Schwenninger Innenstadt den Rücken und zieht mit ihrem Trendbereich nach Trossingen.

Der Name Messner ist nicht nur in Trossingen, sondern auch in Schwenningen seit vielen Jahren mit dem Einzelhandel und der Modewelt verbunden: Im kommenden Jahr wären es 20 Jahre geworden, dass Sarah Messner mit ihrem Geschäft Trendbereich modebewusste Frauen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch von weiter her ins City-Rondell gelockt hat.

Doch ein Jubiläum wird der Trendbereich in Schwenningen nicht mehr feiern. Ende Januar 2026 ist hier Schluss.

Dann nämlich läuft der Mietvertrag aus, den die Geschäftsführerin nicht mehr verlängert hat, erzählt sie im Gespräch mit der Redaktion.

Mehr Fläche

Sie zieht aus – aber keinesfalls, um den Trendbereich zu schließen, sondern um ihn in Trossingen, wo es bereits eine zweite Filiale gibt, auf neuer Fläche zu vergrößern.

„Der Kunde findet das Angebot aus Schwenningen künftig in Trossingen“, betont Sarah Messner, die die Label mit Fokus auf skandinavischer Mode sogar noch ein bisschen ausbauen möchte. Auch die Optik der Filiale im City Rondell, die vor acht Jahren erneuert worden ist, soll mit nach Trossingen ziehen.

Frage nach der Zukunft

Reagiert die Einzelhändlerin damit auf die jüngsten Vorgänge im City-Rondell, dessen Eigentümergesellschaft Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet hatte? Nicht ganz direkt. Vielmehr habe man sich die Frage gestellt: „Wo geht’s für uns hin?“ Und: „Wie können wir in Zukunft gut, aber auch effizient arbeiten?“

Die Überlegungen seien sofort Richtung Trossingen gewandert. Dort betreibt die Unternehmerin nicht nur separat einen zweiten Trendbereich, dort führt die Familie Messner auch das gleichnamige Modehaus in der Hauptstraße 61-63. Hier sollen beide Trendbereich-Filialen auf einer 300 Quadratmeter großen Fläche im Erdgeschoss zusammengeführt werden – wo sich derzeit noch die Herrenabteilung befindet, die ins leerstehende Untergeschoss wandert.

Unter einem Dach

Gleich mehrere Vorteile sieht Sarah Messner im Umzug: Da sind die Synergie-Effekte, die sich mit dem Modehaus ergeben und auch durch die gemeinsame Arbeit der 32 Mitarbeiter genutzt werden könnten. So sei das gesamte Unternehmen künftig unter einem Dach vereint. Alle Schwenninger Trendbereich-Mitarbeiterinnen würden weiterhin in Trossingen tätig sein.

Zudem habe man im eigenen Haus mehr Möglichkeiten als im Schwenninger Einkaufszentrum, in dem man an Öffnungszeiten gebunden sei und für besondere Veranstaltungen außerhalb stets eine Genehmigung benötige.

Mehr Freiheiten

„Nun können wir freier arbeiten und freier entscheiden – und die Tür aufmachen, wann wir wollen“, freut sich die Geschäftsführerin. Events vor und nach den regulären Öffnungszeiten wie der Brunch am vergangenen verkaufsoffenen Sonntag, die anstehende Halloweenparty oder vor allem das Private Shopping würden sehr gut angenommen und sollen in Zukunft noch öfter stattfinden.

Überhaupt: Shoppen als Erlebnis, Shoppen als Verweilmöglichkeit sei heutzutage wichtiger denn je – auch, um sich, in Kombination mit guter und individueller Beratung, von anderen Geschäften abzuheben, findet Sarah Messner. Hinzu komme der Online-Shop, der eine immer größere Bedeutung einnehme und weiter ausgebaut werden soll. Ebenso habe der Trendbereich-Auftritt in den sozialen Medien, allen voran auf Instagram, eine rasante Entwicklung genommen. Besonders die Outfit-Stories seien ein großer Erfolg.

Zu hohe Kosten

So stecke Messner in Zukunft lieber mehr Invest in diese Art von Werbung als wie bisher in die Mietkosten im City-Rondell, die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen seien. „Dafür hat sich viel zu wenig getan“, sagt die Unternehmerin mit Blick auf eigentlich notwendige unterstützende Werbung für alle Rondell-Mieter.

Die Botschaft rund um den Umzug des Trendbereichs hat Sarah Messner natürlich auch in den sozialen Medien veröffentlicht – und großes, ausschließlich positives Feedback auf die Entscheidung erhalten. Auch wenn sie im City-Rondell einen großen Kundenstamm aufbauen konnte: „Ich freue mich auf das Neue“, sagt die Geschäftsführerin, und ist optimistisch, zusammen mit ihrem Team in Trossingen an die bisherigen Erfolge anknüpfen und sie weiterentwickeln zu können.