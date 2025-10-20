Neuer Leerstand in Schwenningen: Der Trendbereich verlässt das City-Rondell – und zieht nach Trossingen

Paukenschlag im City-Rondell: Nach fast 20 Jahren kehrt Inhaberin Sarah Messner der Schwenninger Innenstadt den Rücken und zieht mit ihrem Trendbereich nach Trossingen.
Der Name Messner ist nicht nur in Trossingen, sondern auch in Schwenningen seit vielen Jahren mit dem Einzelhandel und der Modewelt verbunden: Im kommenden Jahr wären es 20 Jahre geworden, dass Sarah Messner mit ihrem Geschäft Trendbereich modebewusste Frauen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, aber auch von weiter her ins City-Rondell gelockt hat.