Neuer Leerstand in Schwenningen: Darum macht die Wäsche-Boutique in zentraler Lage dicht

Darum macht die Wäsche-Boutique in zentraler Lage dicht

Neuer Leerstand in Schwenningen

1 Katharina Bölle geht nicht mit Groll, sondern „mit Freude“, wie sie sagt. Mitte November schließt sie ihre Wäscheboutique „Woman exclusive“ in der Schwenninger Marktstraße. Foto: Mareike Kratt

Nach rund dreieinhalb Jahren gehen die Zeiten der Wäsche-Boutique in der Marktstraße dem Ende entgegen: Katharina Bölle wird „Woman exclusive“ Mitte November schließen. Die Gründe dafür überraschen.









Link kopiert



Auch, wenn das Geschäft nur eine bestimmte Zielgruppe anspricht, kennt es wohl jeder, der die Marktstraße Richtung Marktplatz hochfährt: „Woman exclusive“ im Erdgeschoss des Eckhauses, in dem die Schwenningerin Katharina Bölle seit Juli 2021 hochwertige Dessous und Bademode verkauft und in dem zuvor die Bäckerei Backkultur beheimatet war. Seit einigen Wochen wissen es nicht nur Stammkunden, sondern auch Passanten durch die Aufschrift an den Fensterscheiben: „Räumungsverkauf“ – das Einzelhandelsgeschäft schließt. Seither ist die Kundenfrequenz deutlich gestiegen. Die Schwenningerin verkauft ihre Ware mit dicken Rabatten bis zu 75 Prozent ab.