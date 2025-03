Neuer Leerstand in der Innenstadt?: Dem Lahrer Weltladen „Esperanza“ droht das Aus

Neuer Leerstand in der Innenstadt?

1 Das Vorstandsteam um Bastian Bernhard (von links), Gaby Billion, Melitta Bauer, Rosemarie Rimpf und Christof Fischer-Rimpf ist guter Dinge, dass sich eine Nachfolgelösung für die Führung des Lahrer Weltladens findet. Foto: Köhler

Seit fast 30 Jahren bietet das Geschäft in Lahr fair gehandelte Produkte an. Im Sommer könnte Schluss sein: Vorsitzende Rosemarie Rimpf wird sich zurückziehen, eine Nachfolge ist bislang nicht in Sicht.









Kaffee, Tee, Schokolade, Limonade, Spielzeug, T-Shirts, Körbe, Seife – die Angebotspalette im kleinen Geschäft am Marktplatz ist breit. Das besondere am Weltladen „Esperanza“: Alle Produkte, die hier verkauft werden, wurden fair gehandelt. Heißt: keine Ausbeutung, keine Kinderarbeit und ein Fokus auf ökologischen Anbau. Das Konzept kommt zwar gut an, dennoch könnte das Geschäft bald leerstehen.