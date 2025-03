Neuer Leerstand: Darum schließt die Haslacher Stadtapotheke

1 Nur noch wenige Tage, dann ist die Haslacher Stadtapotheke Geschichte. Dann stehen den Kunden nur noch die Klosterapotheke und die Lindenapotheke in der Lindenstraße zur Verfügung. Foto: Reinhard

Statt drei wird es im Ort bald nur noch zwei Apotheken geben. Die Stadtapotheke gibt zum 31. März ihren Betrieb auf. Inhaber Kabir Ahmadi erklärt, er habe er bei seiner Entscheidung das Wohl seiner Mitarbeiter im Fokus gehabt.









Link kopiert



Ein Zettel im Fenster weist die Kunden der Apotheke auf das Ende des Betriebs hin: „Sehr geehrte Kunden, wir schließen unsere Apotheke zum 31. März. Wir bedanken uns für Ihre langjährige Treue und das uns entgegengebrachte Vertrauen“, ist dort zu lesen. Das Geschäft an der Hauptstraße, direkt gegenüber dem Rathaus, mitten in der Altstadt wird demnächst also leer stehen.