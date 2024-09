Dieses Jahr fanden sich 99 Fünftklässler mit ihren Geschwistern, Eltern und Verwandten in der Sporthalle der Realschule Hechingen ein, um die Schule, die neuen Klassenlehrer und ihre Klassenkameraden kennenzulernen.

Bläserensemble macht den Auftakt

Den feierlichen Auftakt in der gut besuchten Turnhalle machte das Bläserensemble der Klasse 6b. Im Anschluss begrüßte Realschulrektor Stefan Hipp die Neulinge herzlich und stellte das erweiterte Schulleitungsteam bestehend aus: Karin Friedrich und der neuen zweiten Konrektorin Katrin Maigré sowie Melanie Zeiler, Philipp Fecht und Sandra Löwinger vor. Danach hießen die Klasse 6a mit ihrem Lehrer Robin Bossenmaier die frischgebackenen Fünftklässler mit einem fröhlichen Lied willkommen.

Lesen Sie auch

Die anschließende Vorstellung der Klassenlehrer-Teams kam bei den neuen Schülern besonders gut an. Die Teams setzen sich zusammen aus Andreas Fautz und Corinna Kettner in der 5a, aus Serena Kleinmann und Kathrin Dreher in der 5b mit je 25 Schülern, Micha Lutz und Sandra Löwinger in der 5c mit 26 Schülern sowie Sebastian Breimesser und Christina Merz in der 5d mit 23 Schülern.

Geschichte über eine kleine Schraube

Nach einem weiteren musikalischen Beitrag der Bläserklasse ließ es sich Stefan Hipp nicht nehmen, mit den Schulneulingen direkt ins Gespräch zu kommen. Hatten sich bei den Vorsätzen für den Schulstart an der Realschule die Mehrheit der Schüler mit ihrer Beteiligung noch etwas zurückgehalten, brach ein Ratequiz zur neuen Schule das Eis und die Schüler beteiligten sich rege.

Daraufhin übernahm Realschulkonrektorin Karin Friedrich und fesselte ihre jungen Zuhörer mit einer Geschichte über eine kleine Schraube, die dachte, sie sei nicht wichtig und könnte ruhig ein bisschen lockerlassen. Schnell hatten die neuen Mädels und Jungs die Botschaft hinter der Geschichte auf die Schule übertragen und stellten heraus, dass Zusammenhalt, niemals aufzugeben und auf andere zuhören, wichtige Eigenschaften im Schulleben darstellen.

Angelina Schäfer stellt die SMV vor

Aus den Reihen der Schüler war die Schülersprecherin und SMV-Mitglied Angelina Schäfer aus der Klasse 10d gekommen, um die Aufgaben der SMV und einige spannende Projekte vorzustellen. Sie wünschte den neuen Fünftklässlern fürs Erste viel Spaß beim Kennenlernen ihrer Lehrer und Mitschüler.

Während die neuen Schüler die Möglichkeit hatten, ihr neues Umfeld kennenzulernen und erste wichtige Informationen im Klassenzimmer erhielten, konnten sich die neuen Eltern bei Kaffee und Kuchen, ausgerichtet durch die Eltern der sechsten Klassen unter der Schirmherrschaft des Schulfördervereins, versorgen. Eine anschließende Informationsrunde zu den Klassenpflegschaftsabenden, dem Realschulkonzept, der individuellen Förderung und der Einführungswoche rundeten den gelungenen Nachmittag ab.