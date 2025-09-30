Neuer Landrat im Kreis Tübingen: Wie Hendrik Bednarz in sein Amt starten möchte

Der neue Landrat Hendrik Bednarz legt am 1. Oktober mit klaren Zielen los: moderne Strukturen, starke Bildung, solide Finanzen – und das im Team.
Viel Positives nimmt der designierte Landrat Hendrik Bednarz (SPD) mit aus Rottenburg – hier war er zuletzt als Erster Bürgermeister tätig. Seine zweite Amtszeit schöpfte er nicht voll aus, bewarb sich um das Amt des Landrats. Der Politkrimi der Kampfabstimmung zwischen Bednarz und der ersten Landesbeamtin Daniela Hüttig ging durch die Medien: Mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme stach Bednarz Hüttig damals aus. Am 1. Oktober nimmt er offiziell seine Amtsgeschäfte als neuer Landrat des Kreises Tübingen auf. Doch Termine und Gespräche gab es bereits im Vorfeld – am Dienstag etwa ist er tagsüber in Tübingen im Landratsamt, am Abend dann ist seine letzte Gemeinderatssitzung – die der Finanzbürgermeister natürlich wahrnimmt. Denn: Im Anschluss wird er im Historischen Sitzungssaal feierlich verabschiedet.