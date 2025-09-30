Neuer Landrat im Kreis Tübingen: Wie Hendrik Bednarz in sein Amt starten möchte

Viel Positives nimmt der designierte Landrat Hendrik Bednarz (SPD) mit aus Rottenburg – hier war er zuletzt als Erster Bürgermeister tätig. Seine zweite Amtszeit schöpfte er nicht voll aus, bewarb sich um das Amt des Landrats. Der Politkrimi der Kampfabstimmung zwischen Bednarz und der ersten Landesbeamtin Daniela Hüttig ging durch die Medien: Mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme stach Bednarz Hüttig damals aus. Am 1. Oktober nimmt er offiziell seine Amtsgeschäfte als neuer Landrat des Kreises Tübingen auf. Doch Termine und Gespräche gab es bereits im Vorfeld – am Dienstag etwa ist er tagsüber in Tübingen im Landratsamt, am Abend dann ist seine letzte Gemeinderatssitzung – die der Finanzbürgermeister natürlich wahrnimmt. Denn: Im Anschluss wird er im Historischen Sitzungssaal feierlich verabschiedet.

Als Landrat vereidigt wird Bednarz in der Kreistagssitzung am 8. Oktober. Bereits in den vergangenen Wochen hat sich Bednarz gründlich auf sein Amt als neuer Landrat vorbereitet – er ist übrigens der einzige SPD-Landrat in Baden-Württemberg.

Der 46-Jährige führte im Vorfeld seiner neuen Tätigkeit etliche Gespräche mit Amtsleitern, Dezernenten und dem ehemaligen Landrat Joachim Walter. „An meinem ersten Tag als neuer Landrat schaue ich in sämtlichen Abteilungen vorbei und werde Hallo sagen – dabei werde ich einige wichtige Themen antexten“ – diese kennt er unter anderem aus seiner Tätigkeit als SPD-Fraktionsvorsitzender des Kreistags.

Viele Gespräche geplant

In den kommenden Wochen dann möchte er sich fundiert in Details reinfuchsen – etwa in Gesprächen mit Amtsleitern, mit der Ersten Landesbeamtin Daniela Hüttig oder auch mit Externen. Termine will er wahrnehmen – beispielsweise die Amtseinsetzung des neuen Freudenstädter Landrats. Am Donnerstag wird er bei der Amtseinsetzung des neuen Landgerichtspräsidenten dabei sein, zudem wird er sich den Institutionen und Behörden, mit denen er als Landrat zu tun hat, vorstellen.

Mit dem Verkehrsverbund Naldo möchte er Kontakt aufnehmen – und dies nicht nur wegen der geplanten Regionalstadtbahn. Mit Tübingens Nachbarlandkreisen gibt es viele Berührungspunkte – auch hier wird es einige Gespräche geben. Denn die Zusammenarbeit ist ihm wichtig. Eines der Themen in seiner Arbeit wird die Zusammenlegung der Arbeitsagenturen Zollernalbkreis, Sigmaringen, Reutlingen und Tübingen sein.

Termin mit Schulleitern

Bednarz freut sich auf die vielen spannenden Themen als Landrat – neben dem Kreishaushalt, der am 8. Oktober eingebracht wird, auch das Thema Bildung und Schulen, das Jugendamt oder das Teilhabegesetz. Einer seiner ersten Termine wird der mit den Schulleitern sein. In erster Linie gelte es, Strukturen modern zu gestalten und positive Effekte auf die Haushaltslage zu erzielen.

Hendrik Bednarz (rechts) ist im Rahmen der Verabschiedung seines Vorgängers, Landrat Joachim Walter, im Gespräch mit Gästen der Feier. Foto: Baum

Das Thema Finanzen

„Unsere Einnahmen sind im Kreishaushalt Thema – die Landkreise bekommen für ihre Pflichtaufgaben zu wenig Geld.“ Hier will er über kommunale Pflichtverbände darauf einwirken. Das Konnexitätsprinzip müsse gelten, „wer bestellt, der bezahlt“. Hinsichtlich einer Diskussion zum Sozialstaat meinte Bednarz, dass es ungemein wichtig sei, „Menschen zu befähigen, unabhängig vom Staat zu leben“. Bund, Länder und Kommunen müssten verantwortungsvoll mit den Geldern umgehen. „Wir müssen mit einem Grundvertrauen in das Tun der Städte und Gemeinden rangehen“, und: „Es kann nicht sein, dass man alles zu Tode kontrolliert.“ Als Kreis Tübingen „werden wir unsere Hausaufgaben machen“ – doch es hänge davon ab, was Land und Bund machen.

Beim Thema Geld und Finanzen gehe es darum, zu sehen, wie Dinge angepasst und geschärft werden. Das „Thema Geld“ sei im Ländervergleich in Baden-Württemberg mit am schlechtesten gelöst.

Der neue Chef des Landratsamts

Bednarz beruflich und privat

Der promovierte Jurist Hendrik Bednarz hat eines mit dem ehemaligen Landrat Joachim Walter gemeinsam: beide haben Jura studiert – Joachim Walter in Freiburg, Bednarz in Tübingen. Thema der Dissertation von Bednarz war der demografische Wandel und die kommunale Selbstverwaltung. Es gibt viel zu tun – der Jurist sagt von sich selbst, er sei ein „Macher“ – „Es heißt ja schon in der Bibel: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“ Und da hat er einiges vor – etwa die Regionalstadtbahn auf die Schiene bringen, zudem hat er – und der Kreistag – den millionenschweren Kreishaushalt vor der Brust. Doch zunächst wird er sich sein Büro mit einigen Kleinigkeiten nett einrichten – mit Bildern etwa oder einem Foto seiner Familie auf dem Schreibtisch. „Ich bin ein Familienmensch – das ist meine Basis.“ Den Rücken stärkt ihm sicherlich Ehefrau Eva, die zwei Kinder gehen bereits zur Schule. In der ersten Zeit seiner neuen Tätigkeit als Landrat will er auch das eine oder andere Wochenende opfern und im Landratsamt arbeiten. Für 1200 Mitarbeiter ist er der „Chef“ – aber er vertritt die Meinung, dass „ein Landrat nicht den großen Zampano machen kann – die Arbeit, die zu leisten ist, funktioniert nur im Team“.

Seine Meinung zu AfD und Migrationspolitik

Gefragt zur AfD meint Hendrik Bednarz: „Wir dürfen uns als Gesellschaft von der AfD nicht auseinander dividieren lassen.“ Die Verschwörungstheorie der AfD zum Klimawandel, und dass es diesen nicht geben soll sei ein Versuch, die Gesellschaft zu spalten. Gefragt zur Migrationspolitik im Allgemeinen meint Bednarz: „Wenn wir keine Ausländer, Geflüchteten und Migranten mehr hätten, könnten wir die Pflege zu machen. Unser Müll würde nicht mehr abgeholt – er würde sich dann eventuell auf der Straße stapeln – wie in anderen Ländern. Diese Menschen sind eine Bereicherung für unsere Gesellschaft.“ Hier gelte es, Strukturen zu schaffen. Knackpunkte seien, die Sprache zu lernen, in Arbeit zu kommen und sich an die Regeln zu halten. „Aber die Straftäter, die sich augenscheinlich nicht an unsere Gesetze und Regeln halten, haben hier nichts verloren.“