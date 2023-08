Diese Nachricht erreicht uns am Montag: Der Haushalts-Discounter Tedi eröffnet eine Filale in Dunningen.

Es tut sich was in Dunningen. An diesem Mittwoch eröffnet das Handelsunternehmen Tedi, das bereits viele Standorte im Kreis Rottweil hat, eine neue Filiale in Dunningen.

Am Standort war früher der Treff 3000

Der Standort ist in der Gartenstraße 20. Dort war bis 2019 der „Treff 3000“ beheimatet. Dass dieser Lebensmittelladen schloss, war ein herber Einschnitt für den Kernort. Besonders schmerzlich betroffen waren die Einwohner des Hauses am Adlerbrunnen, ein Pflegeheim, für die ein wichtiger Teil der Nahversorgung – im wahrsten Sinne – wegfiel. Immerhin ist die Gemeinde mit dem großen Edeka-Markt am Ortsrand generell gut versorgt.

Bis 2019 war in dem Gebäude der „Treff 3000“ zu finden. Foto: Merz/Archiv

Deko- und Haushaltswaren im Sortiment

Jetzt also folgt in der Gartenstraße Tedi – allerdings eben ohne Lebensmittel: Auf rund 650 Quadratmetern wird der „Non-Food-Discounter“ das gewohnte Sortiment von Deko-, Party- und Haushaltsartikeln sowie Schreib- und Bastelwaren anbieten.

Der Markt wird laut Mitteilung der Handelskette am Eröffnungstag um 9 Uhr seine Türen öffnen und dann montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Insgesamt sollen dort sechs bis sieben Mitarbeiter beschäftigt werden.