„Blumenkiste 2.0“ eröffnet in Besenfeld

Neuer Laden in Seewald

1 Zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Jessica Renner (links) freut sich Inhaberin Stephanie Grammel über die neue „Blumenkiste“ in Seewald-Besenfeld. Foto: Stephanie Prutschke

Mit der „Blumenkiste 2.0“ eröffnet eine Filiale des Blumenfachgeschäfts aus Loßburg in Seewald-Besenfeld.









Nach einigen Jahren des Leerstands blüht das Ladengeschäft in der Freudenstädter Straße 31 in Besenfeld im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf. Mit der „Blumenkiste 2.0“ eröffneten Stephanie und Sebastian Grammel jüngst eine Filiale zu ihrem ersten Blumenfachgeschäft in Loßburg.