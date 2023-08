Nach Villingen jetzt auch Schwenningen: In der Fußgängerzone in der Muslen in Schwenningen hält jetzt ein Bubble Tea Laden Einzug. Der Geschäftsführer von „Bobaaz“ ist von seinem Konzept überzeugt – doch was macht das Süßgetränk eigentlich so beliebt?

Süß, gekühlt, vegan – und derzeit absolut im Trend. So lässt sich Bubble Tea am besten beschreiben.

Auch Schwenningen wird nicht von dem asiatischen Getränke-Trend verschont. Dort hat jetzt nämlich „Bobaaz“ seine Eröffnung gefeiert.

Die Bubble Tea-Kette Bobaaz reitet damit weiter auf der Erfolgswelle. Ursprünglich aus Stuttgart stammend, ist die Filiale in der Muslen in Schwenningen nun mittlerweile die vierte des Start-Ups. Im März habe die erste Filiale in Stuttgart eröffnet, so Marvin Bui, Geschäftsführer der Aktiengesellschaft, eine weitere gibt es noch in Heidelberg.

In der Villinger Rietstraße gibt es auch einen

Bubble-Tea Fans aus der Doppelstadt wird „Bobaaz“ sicherlich bekannt vorkommen – erst im Mai hat eine Filiale in der Villinger Rietstraße geöffnet. Jetzt also die Expansion nach Schwenningen: „Auf eine Eröffnung in Schwenningen sind wir durch Citymanager Thomas Herr gestoßen“, erzählt Bui. Doch dabei betont er auch: „Keine Sorge, wir sind kein Pop-Up-Store. Wir bleiben hier!“

Die Betreiber hoffen auf Studenten

Die Eröffnung in der Schwenninger Fußgängerzone sei reibungslos verlaufen, erzählt Bui. Mittlerweile seien sie auch „echte Profis“. Doch wie läuft es vor Ort?

Nora ist eine der vier Mitarbeiter in der Schwenninger „Bobaaz“-Filiale. Vorher habe sie in der Rietstraße in Villingen gearbeitet, jetzt zog sie mit um nach Schwenningen, woran sie sichtlich Spaß hat.

Das Innere der Filiale erstrahlt ganz dem „Bobaaz“-Konzept entsprechend in grünen Wänden. Hinter der Theke gibt es die Geschmacksperlen. Foto: Schölzel

„Wir haben einige Mitarbeiter in Villingen ausgebildet, die jetzt in Schwenningen den Laden führen können“, so Bui. So werde sich gegenseitig ausgeglichen – ein Vorteil, findet Bui. Am frühen Mittag ist es noch ruhig in der Fußgängerzone, doch hofft Bui auf das Ende der Ferien, wenn die Studenten zurückkommen und die Fußgängerzone wieder beleben. „Gerade bei jungen Leuten ist Bubble Tea sehr beliebt“, weiß Bui aus Erfahrung.

Was ist Bubble Tea eigentlich?

Das Trend-Getränk kommt ursprünglich aus Taiwan und besteht aus Grüntee, welcher mit Milch oder Fruchtsirup versetzt wird. Das „Highlight“ des Tees sind jedoch bunte Geschmacksperlen, bestehend aus Zuckersirup, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Granatapfel oder Mango gibt. Diese werden zu dem Tee-Milch-Gemisch gegeben und sollen so während dem Trinken mit einem breiten Röhrchen für zusätzlichen Geschmack sorgen.

Ein komplett veganes Konzept

Marvin Bui betont hierbei die Besonderheit seines „Bobaaz“-Konzeptes: „Wir sind komplett vegan und damit einer der ersten veganen Bubble Tea-Ketten in Deutschland“, so Bui. Die traditionellen Rezepte seien dabei umgestellt worden, jetzt werde etwa Soja- oder Mandelmilch verwendet.

Die Jugend liebt das asiatische

Doch wieso ist das Tee-Mix-Getränk überhaupt so beliebt? Bereits vor zehn Jahren erlebte der Bubble Tea eine Hochphase, erklärt Bui. Doch diese sei dann irgendwann wieder abgeflaut. Mittlerweile sei eine ganz neue Generation herangewachsen, die auch verstärkt mit einer neuen Musikkultur, vor allem aus Japan und Korea mit Pop-Band-Gruppen wie „BTS“ aufwächst. „Die asiatische Kultur schwappt zu uns einfach herüber. Der japanische ’Anime’ ist ja auch total im Trend“, erklärt Bui.

Neben dem Bubble Tea gibt es im „Bobaaz“ auch eine, nach Buis Angaben, „gesündere“ Form von Smoothies im Angebot und als kleines Extra gibt es die Tees auch mit Zuckerwatte auf dem Strohhalm. „Für die jüngeren“, so Bui.

Die Kunden können ihren Bubble Tea dabei selbst zusammenstellen und Kreativität walten lassen. Besonders empfehlenswert seien laut Bui derzeit aber die Kombination aus Litschi und Zitrone oder Erdbeere und Pfirsich. „Wir wollen Bubble Tea 2.0 sein und ins moderne Zeitalter passen“, bekräftigt Marvin Bui.