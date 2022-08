Neuer Laden in Rottweil

1 Hynkar und Sabrina Saricam freuen sich über den gelungenen Start in der Rottweiler Innenstadt. Foto: Otto

Rottweil - An den bisherigen O2-Laden in der Hauptstraße 22, mitten in der Fußgängerzone, erinnert nichts mehr. Der Laden ist ganz neu gestaltet, hell und einladend – und voller Gewürze und anderer Leckereien. "Violas’ Gewürze & Delikatessen" heißt er. Die Inhaberin heißt allerdings nicht Viola, sondern Sabrina Saricam, die den Laden gemeinsam mit ihrem Mann Hynkar betreibt. Sie steht strahlend im Laden und man merkt schnell, dass sie sich hier einen Traum erfüllt hat. Und zwar auf ungewöhnliche Art und Weise.

Von Anfang an begeistert

"Die Idee entstand im Hamburg-Urlaub", berichtet sie schmunzelnd. Dort stieß sie auf einen "Violas’ Gewürze"-Laden, ging spontan hinein und fühlte sich sofort angesprochen. "Ich hab richtig viel eingekauft und alles zuhause probiert – und ich fand alles lecker", erzählt sie lachend. Im Norden Deutschlands gibt es mehrere "Violas’"-Läden mit handgemachten Gewürzen. Wie Sabrina Saricam erfuhr, ist Viola Fuchs, die Gründerin, selbst Gewürzmüllerin in dritter Generation. "Die Gewürzmischungen sind alle handmade in Hamburg, die Gläser sind von Hand abgefüllt", sagt die gebürtige Rottweilerin.

Knapp 18 Jahre O2-Laden betrieben

Schnell sei für sie klar gewesen: Das muss ich nach Rottweil bringen. Da hatten sie und ihr Mann sich bereits entschieden, nach knapp 18 Jahren als Betreiber des O2-Ladens nochmal etwas ganz Neues in Rottweils Mitte anzufangen. "Mir war wichtig, dass ich etwas finde, für das mein Herz schlägt", betont sie. Das ist ihr gelungen. Nach einigen Gesprächen mit der Firmenzentrale sei man sich schnell einig geworden. Und am 4. August war Eröffnung in Rottweil.

Tolle Resonanz in der Stadt

"Die Resonanz seither ist einfach toll", freut sie sich. Sie habe schon viel Zuspruch bekommen. Im Sortiment finden sich neben Gewürzen und Mischungen – beispielsweise mit Bulgur und Couscous – auch Nudeln und Soßen von kleinen italienischen Manufakturen, Weine und Liköre. Auch verschiedene Sirup-Sorten kämen sehr gut an, sagt sie. Eine Besonderheit sind personalisierbare Gewürzmühlen. Und als Renner in Rottweil habe sich bereits die Linsen-Bolognese herausgestellt, lacht sie. "Die mussten wir schon mehrfach nachbestellen."

Jetzt wünscht sich Sabrina Saricam noch eine gute Einigung, wenn Krämermarkt ist. Da verschwindet der schmucke neue Laden in eigentlich bester Lage nämlich – wie diesen Donnerstag – hinter mächtigen Transportfahrzeugen und ist für die Laufkundschaft nicht mehr zu sehen. Eigentlich schade. Schließlich ist das neue Geschäft ein tolles Zeichen für die Stadt, angesichts etlicher leerer Schaufenster.