Bei Felix Wehner vom Modehaus Hoffmeyer in Oberndorf gehen seit der Bekanntgabe, dass Hoffmeyer die Ladenflächen des ehemaligen „Rosenkavalier“ füllen wird, zahlreiche Nachfragen ein. Was genau erwartet die Kunden? Und wann geht es los?

Wie Felix Wehner mitteilt, habe man nach intensiver Konzeptentwicklung und gründlicher Markt- sowie Standortanalyse beschlossen, ein Herrenmodehaus im ehemaligen Rosenkavalier zu eröffnen.

Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern

„Das neue Herrenmodehaus wird auf einer Verkaufsfläche von fast 400 Quadratmetern Platz finden. Diese großzügige Fläche bietet ideale Voraussetzungen, um ein kompetentes und umfangreiches Sortiment an Herrenmode anzubieten“, erklärt er. Ein Schritt, der manche angesichts der Größe des Ladens womöglich überraschen wird.

Aber: Das Modehaus Hoffmeyer habe ganz bewusst darauf verzichtet, eine Mischfläche für Damen- und Herrenmode zu schaffen, um sich ganz auf die Bedürfnisse der männlichen Kundschaft konzentrieren zu können und so die bestmögliche Beratung und Auswahl zu gewährleisten. Die bestehende Damenmode-Filiale ModenEck werde weiterhin im Zentrum von Rottweil betrieben und unterstützt.

Eröffnung im Oktober

Schon jetzt ist ein Raumausstatter in der Ladenfläche zugange. Wann geht es am Standort Rottweil los? „Die Eröffnung des neuen Herrenmodehauses ist nach den Umbauarbeiten für Oktober geplant“, sagt Felix Wehner. Man freu sich darauf, die Kunden in den neuen Räumen begrüßen zu dürfen.