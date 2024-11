Neuer Laden in Lahr: Die Liebe zu Lego zum Beruf gemacht

1 Alexander Botschkarew (links) und Bruder Maxim sind die Inhaber von „Bausteinzauber“. Foto: Boller

In der Lahrer Kirchstraße hat der Klemmbausteinladen „Bausteinzauber“ seine Pforten geöffnet. Betrieben wird er von zwei Brüdern, die sich damit als Quereinsteiger versuchen. Ihre Zielgruppe sind sowohl Kinder als auch Erwachsene.









Link kopiert



„Bausteinzauber“ soll sich, was den Service und die Optik betrifft, von herkömmlichen Spielwarenketten unterscheiden. So wollen Alexander und Maxim Botschkarew nicht lediglich die Produktschachteln von Lego&Co. in den Regalen stehen haben. Stattdessen sollen in den Auslagen und Vitrinen Modelle in Themenbereichen zusammengefasst werden, ein Konzept, das an die offiziellen Lego-Läden erinnert.