Nach dem Aus der Änderungsschneiderei Evelyn Köhn in der Neckarstraße in Horb hat Antiquar Andreas Hackenberg zugeschlagen. Er sagt: „Nach fünfzig Jahren Buchbranche ist das mein erstes Ladengeschäft!“

Mit 66 Jahren – da fang ich ganz neu an. Denkt sich auch Andreas Hackenberg, einer der bekannten Antiquare des Landes. Jetzt macht er in der ehemaligen Änderungsschneiderei von Evelyn Köhn sein Antiquariat auf. Und stopft blitzschnell die drohenden Leerstands-Lücke.

Er ist Antiquar. Autor. War 50 Jahre in der Verlags- und Buchbranche tätig. Jetzt ist Andreas Hackenberg wieder da – mit seinem Antiquariat in der Neckarstraße 40 in Horb.

Hackenberg: „Ich bin letztes Jahr in Rente gegangen. Doch das Buchfieber hat mich nicht losgelassen. Als ich gehört habe, dass die Änderungsschneiderei aufhört, habe ich mich um den Laden beworben. Und am Freitag, 2. Mai, ist Eröffnung. Das ist mein erstes Ladengeschäft in meinem Leben.“

Nicht nur alte Bücher, sondern moderne Kunst Das Antiquariat als Laden. Hackenberg schreckt das nicht. Im Gegenteil. Jahrelang war er über Büchermärkte gezogen. Sagt: „In der Verlagsbranche in Stuttgart habe ich Heinz Högerle kennengelernt. Er hat mich nach Horb zum Büchermarkt eingeladen – und hier habe ich meine spätere Frau kennengelernt.“ Bis vor fünf Jahren verkaufte er seine antiquarischen Schätze (meistens Württembergica) auf Büchermärkten. Dann machte Hackenberg Pause – wegen der Familie und der Tochter.

Doch jetzt startet er wieder durch. Hackenberg: „Mit dem Antiquariat starte ich auch wieder meine Sammlung. Weil ich meine antiquarischen Bücher auch über das Internet vertrieben habe, mache ich mir keine Gedanken über die Zielgruppe. Was es nur hier im Laden gibt: die Kinderkiste. Da können sich die Kleinen die Bücher raussuchen und den Preis selbst bestimmen. Die Leseförderung war mir schon in meiner Heimatstadt Ludwigsburg wichtig – und ich werde sie in der Stadtbücherei ehrenamtlich in den Wintermonaten fortführen.“

Hackenbergs Debütroman ist auch fertig Auch gut: In der Pause zwischen Rente und Antiquariat hat Hackenberg seinen Debüt-Roman fertig geschrieben: „Mörike unter anderem...“. Dazu legt er seine Bestseller „Ludwigsburg – Stationen einer Stadt“ und „Literarische Spuren“ wieder neu in seinem Verlag auf.

In Sichtweite des Dolce Vita: Das neue Antiquariat von Andreas Hackenberg in der Neckarstraße 40 Foto: Jürgen Lück

Doch weil sein Roman erst Ende September zum Weihnachtsgeschäft im Mörike-Jahr erscheint, hat Hackenberg genug Zeit, sein Antiquariat in Schwung zu bringen.

Hackenberg: „Ich habe auch vier Werke von Albrecht „Mandi“ Bopp bekommen. Das ehrt mich. Dazu habe ich eine Glasskulptur von Ulrike Kaltenbach aus dem Künstlerhaus in meiner Galerie-Ecke. Vernetzung ist mir wichtig.“

Zur Eröffnung greift Hackenberg selbst in die Saiten Und zur Eröffnung am Freitag, 2. Mai um 10 Uhr spielt der Antiquar selbst Gitarre – Hackenberg: „Martin vom Ende spielt die Geige. Und ich begleite ihn auf der Gitarre beim Eröffnungswalzer.“ Danach liest Weinhändler Georg Djuga aus seinem Buch „Ein Sommelier auf dem Weg nach Santiago“. Am Samstag, 3. Mai, gibt Ex-Mini-Rocker Benni Breitmaier seine „Neckarstraßengeschichten“ ab 10 Uhr zum Besten. Ab 14 Uhr sind „Horbakustix“ und Djuga dran.