Neuer Laden in der Innenstadt: In Rottweil gibt es bald ein spezielles Fachgeschäft

1 Gabriele Spindler-Maximo-Pires freut sich auf die Neueröffnung. Foto: Siegmeier

Friseurmeisterin Gabriele Spindler-Maximo-Pires eröffnet in der Rottweiler Hohlengrabengasse ein Zweitgeschäft für einen besonderen Kundenstamm.









Friseurmeisterin Gabriele Spindler-Maximo-Pires, die ihren Friseursalon in der Rathausgasse betreibt, ist auch geprüfte Fachkraft für Zweithaar. Am 14. September eröffnet sie nun in der Hohlengrabengasse 6 ein zweites Geschäft – und zwar eines in dem sie Perücken und Haarersatz anbieten wird. Gabriele Spindler passt die Perücken und jeglichen individuellen Haarersatz bedarfsgerecht an.