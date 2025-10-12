Neuer kreativer Kopf: Fabian Roßmanith verrät, was die Besucher der Lahrer Chrysanthema erwartet

Die Chrysanthema hat einen neuen kreativen Kopf: Fabian Roßmanith hat erstmals die Themenbeete entworfen. Hier äußert er sich dazu, was sich unter seiner Regie ändert.
Roßmanith leitet zwar bereits seit dem Frühjahr 2024 die Abteilung Grün und Umwelt – aber zu dem Zeitpunkt waren die Beete für die Chrysanthema 2024 längst geplant: Von Richard Sottru, der die Abteilung seit 1998 geführt hatte und im Mai 2024 in den Ruhestand ging. Sottru hat den gärtnerischen Stil der Chrysanthema geprägt – eine Aufgabe, die an seinen Nachfolger übergegangen ist. Denn als neuer Chef von Grün und Umwelt ist Roßmanith nicht nur für die Grünflächenleitplanung verantwortlich – von den städtischen Freiflächen über die Parks und Friedhöfe bis hin zu den Sport- und Freizeitanlagen. Sondern auch für die gärtnerische Konzeption des Blumenfestivals.