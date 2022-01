1 08-Co-Trainer Matthias Uhing (links), Chefcoach Marcel Yahyaijan (Zweiter von links) und Torwart-Trainer Antonio De Pascalis (rechts) freuen sich über das Kommen von Henning Schwenk. Foto: Betz

Der Oberligist FC 08 Villingen hat den 22-jährigen Torhüter Henning Schwenk vom württembergischen Verbandsliga-Tabellenführer FC Holzhausen verpflichtet. Er soll im Sommer die Nachfolge von Stammkeeper Andrea Hoxha antreten.















"Henning ist ein regionaler Spieler, bei dem wir großes Entwicklungspotential sehen. Wir trauen ihm die Oberliga, eventuell aber auch noch mehr zu", lobt 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan den Neuzugang.

Andrea Hoxha möchte im Sommer wechseln

Dieser war notwendig geworden, da sich eine Vertragsverlängerung mit dem bisherigen Andrea Hoxha über den Sommer hinaus nicht abzeichnete. "Andrea hat weiterhin den Traum vom höherklassigen Profifußball und möchte diesen unbedingt verwirklichen. Wir hoffen für Andrea, dass er es schafft, aber wir müssen auch auf uns als Verein schauen und brauchen hierfür eine gewisse Planungssicherheit", so 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Dank an das Entgegenkommen des FC Holzhausen

Der FC 08 hat sich bereits Anfang Januar mit Henning Schwenk auf ein Engagement ab dem Sommer 2022 einigen können. "Für die Entwicklung Hennings fanden wir es aber besser, dass er jetzt schon Oberligaluft bei uns schnuppern kann. Deshalb sind wir noch mal auf den FC Holzhausen zugegangen und haben uns auf einen sofortigen Wechsel geeinigt", freut sich Marcel Yahyaijan. "An der Stelle möchten wir uns ganz herzlich beim FC Holzhausen bedanken, der hier ausschließlich die sportliche Perspektive des Spielers im Blick hatte", lobt Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Marcel Yahyaijan kennt seinen neuen Keeper schon länger

"Ich kenne Henning noch aus seiner Jugendzeit beim SV Zimmern. Schon damals war er ein großes Talent und wir hatten uns um einen Wechsel zum FC 08 bemüht. Umso schöner, dass es jetzt einige Jahre später geklappt hat", freut sich Marcel Yahyaijan.

Auch Torwarttrainer Antonio de Pascalis war ein entscheidender Faktor für den Wechsel. Er hatte den 22-jährigen, 1,87 Meter großen Torhüter schon anderthalb Jahre lang beim FC Holzhausen trainiert und ist überzeugt davon, dass der neue Torwart sofort in der Oberliga spielen kann. "Ich sehe Hennings Stärken vor allem auf der Linie, in seiner Reichweite und bei seiner guten Fußarbeit. Im Gegensatz zu Andrea Hoxha ist er ein nicht so auf Risiko spielender Torhüter, sondern eher ein Keeper klassischen Typs", beurteilt der Villinger Torwarttrainer die Stärken seines neuen und gleichzeitig alten Torhüters.

"Freue mich riesig auf meine neue Aufgabe"

"Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe beim FC 08 Villingen. Ich möchte so hochklassig wie möglich spielen und der Schritt zu einem regionalen, ambitionierten Oberligisten, wie dem FC 08 Villingen, ist sportlich absolut richtig. Ich möchte mich in dem Zuge, auch beim FC Holzhausen bedanken, dass mir ermöglicht wurde, diese Chance bereits jetzt in der Winterpaus wahrzunehmen" freut sich der neue Torwart des FC 08 Villingen.

Damit ist der FC 08 auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt. Zumal die Nullachter schon Anfang der Woche Neuzugang Tim Stelzl (zuvor FC Rielasingen-Arlen) als Nachfolger für Marcel Bender bekanntgegeben hatten.