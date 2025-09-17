Neuer Kantor in Schramberg: Schon als Kleinkind faszinierte ihn die Musik

.Am Sonntag fand bei einem ganz besonderen Gottesdienst die offizielle Amtseinführung des neuen Kantors Jan-Piet Knijff in der evangelischen Stadtkirche Schrambergs statt.
Pfarrer Thomas Elser nahm Kantor Dr. Jan-Piet Knijff per Handschlag das Amtsversprechen ab und legte ihm bei der Amtseinsetzung die Hand auf. Nach einem halben Jahr Wartezeit hat sich das Blatt gewendet und ein ausgesprochener Glücksfall hat sich ergeben, denn der neue Amtsträger bringt nicht nur brillantes Orgelspiel, sondern auch eine herrliche Baritonstimme und viel Erfahrung in der Chorleitung mit, so dass Pfarrer Elser mit Recht sagen konnte: „ Wir haben Großes vor“.