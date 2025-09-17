Neuer Kantor in Schramberg: Schon als Kleinkind faszinierte ihn die Musik

.Am Sonntag fand bei einem ganz besonderen Gottesdienst die offizielle Amtseinführung des neuen Kantors Jan-Piet Knijff in der evangelischen Stadtkirche Schrambergs statt.

Pfarrer Thomas Elser nahm Kantor Dr. Jan-Piet Knijff per Handschlag das Amtsversprechen ab und legte ihm bei der Amtseinsetzung die Hand auf. Nach einem halben Jahr Wartezeit hat sich das Blatt gewendet und ein ausgesprochener Glücksfall hat sich ergeben, denn der neue Amtsträger bringt nicht nur brillantes Orgelspiel, sondern auch eine herrliche Baritonstimme und viel Erfahrung in der Chorleitung mit, so dass Pfarrer Elser mit Recht sagen konnte: „ Wir haben Großes vor“.

Bevor der neue Kantor das Wort an die Gemeindemitglieder richtete, stellte er sich mit der Bearbeitung eines Trios von J.ohann Sebastian Bach über den Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ erstmal musikalisch vor. Beim Psalm 112 von Heinrich Schütz begleitete er sich selbst bei seinem tragenden Bariton-Solo. Seine Selbstvorstellung eröffnete er mit dem Satz: „Ich bin hier, um Musik zu machen.“ Die Liebe zur Musik komme vom Vater. Schon mit vier Jahren sei er vom Klavier wie verzaubert worden. Der Vater habe in ihm die Liebe zur Musik und zu den Sprachen geweckt. Er freue sich nun in Schramberg Musik zu machen und mit den Menschen zu singen.

Zahlreiche Grußworte

Mit zahlreichen Grußworten wurde der neue Kantor willkommen geheißen. So begrüßte Bezirkskantor Christoph Wunsch den Kantor als neuen Kollegen im Kirchenbezirk Rottweil. Man habe mit ihm entsprechend der Wortbedeutung „Kantor“ auch einen kompetenten Sänger gewonnen. Durch seine umfassende Bildung in Musik und Sprachen sei er eine Art Universalgelehrter. Wie schon der „Erzkantor“ Johann Sebastian Bach betont habe, diene Musik auch zur Rekreation des Gemüts. Die evangelische Kirchengemeinde Schramberg dürfe sich glücklich schätzen über diese Neubesetzung.

Namens der Kantorei begrüßte Annette Fuchs den neuen Kantor. Für die Gemeinde sei Jan-Piet Knijff ein Geschenk. Musik sei die Sprache, die die Herzen verbinde.

Stellungnahme der Stadt

Namens der Stadt Schramberg ergriff Oberbürgermeister-Stellvertreterin Tanja Witkowski das Wort. Sie freue sich sehr, dass sich der Kantor in der evangelischen Kirchengemeinde Schramberg-Lauterbach beworben und seine Stelle angetreten habe. Mehrere Gründe könnten, wie sie annahm, für die Bewerbung ausschlaggebend gewesen sein: In Schramberg finde der Kantor gleich mehrere interessante Orgeln: die Walcker-Orgel, die Späth-Orgel und die Heintz-Orgel. Mit Rudi Schäfer treffe er auf einen ebenso leidenschaftlichen Musikkenner und -Liebhaber wie er selbst. Auch die Zusammenarbeit mit dem Leiter der Musikschule Schramberg, Meinrad Löffler wäre eine gute Möglichkeit.

Begrüßung der Vereine

Auch Meinrad Löffler, der Leiter der Musikschule Schramberg mit seinem Sinfonieorchester meldete sich zu Wort. Zwischen der Musikschule und der evangelischen Kirchengemeinde bestehe seit vielen Jahren ein enger Kontakt. Die Evangelische Stadtkirche sei für die Konzerte der Musikschule ein idealer Raum. Auch in Kantatengottesdiensten und Konzerten der Kantorei seien Lehrkräfte und fortgeschrittene Schüler immer wieder eingebunden. In Schramberg und Umgebung habe man eine lebendige Musikszene. Der Musikschulleiter ermutigte den neuen Kantor, diese Netzwerke zu nutzen und die Verbindungen zu pflegen. Für die neue Aufgabe wünschte der Musiker dem Kollegen viel Freude und Erfüllung. Zum Abschluss erfolgte auch ein Grußwort vom Vorsitzenden der Stadtmusik Schramberg, Matthias Krause. Auch er wies hin auf die vielfältige Vereinslandschaft in Schramberg. Auch die Stadtmusik sei offen für eine Kooperation.