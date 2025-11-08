Neuer Kalender für 2026: Eine farbige Zeitreise durch Zell

Einen visuellen Streifzug durch die Geschichte Zells kann man mit dem neuen Kalender für 2026 von Rudolf Tscheulin erleben. Dabei erlebt man auch den Wandel der Stadt.
„Es war mir ein Anliegen, anlässlich der 750-Jahr-Feier von Zell, einen Rückblick auf die Stadt und einen Blick darauf zu bieten, wie sie früher einmal war – als eine Erinnerung“, sagt der Zeller Rudolf Tscheulin im Gespräch mit unserer Redaktion. Gerade ein solcher Rückblick sei bei den Jubiläumsfeierlichkeiten seiner Meinung nach zu kurz gekommen. Und deshalb hat er erneut einen historischen Kalender gestaltet.