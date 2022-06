3 Die Hütte beim Schulgelände soll Anlaufstelle für die Jugendlichen vom Hohenberg werden Foto: Morlok

Horb - Wo treffen wir uns auf dem Hohenberg? Vor dieser Frage stehen die Jugendlichen dieses Stadtteils nun schon seit Längerem.

Einige Zeit konnten sie sich bei dem Unterstand neben der Hohenberghalle treffen, der aber immer wieder von Vandalen beschädigt wurde. Im August 2021 wurde dieser Unterstand dann einfach abgefackelt. Nach dem Brand musste man diesen Treffpunkt abreißen, und die Jugend des Hohenbergs stand mehr oder weniger im Regen. Zeitgleich zu diesen negativen Entwicklungen am Unterstand hat sich Anfang 2021 eine Gruppe von motivierten Jugendlichen aktiv an die Mitarbeiterinnen der Mobilen Jugendarbeit gewandt. Mit einer Unterschriftenliste mit mindestens 50 Unterschriften setzten sie sich für einen Raum für Jugendliche auf dem Hohenberg ein. Ein Raum, in dem sie sich ungezwungen aufhalten beziehungsweise treffen können.

Platz zum Chillen und Musik hören gebraucht

"Und das brauchen wir hier oben dringend", sagten Sascha und Yusuf, die bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschuss quasi als Sprecher einer größeren Gruppe Jugendlicher zwischen 14 bis 16 Jahre ihr Anliegen vortrugen.

"Wir brauchen einen Platz, wo wir uns treffen können, wo wir chillen und Musikhören können. Unsere Kollegen in der Kernstadt können ins Marmorwerk, haben einen Skaterpark und Sportmöglichkeiten, wir auf dem Hohenberg haben nichts und kaum Chancen, in die Stadt runterzukommen. Uns bleibt derzeit gerade mal der Treffpunkt McDonald oder die Parkplätze der Verbrauchermärkte", so die Bestandsaufnahme der beiden Jungs, die sich ausdrücklich von Vandalismus und Zerstörung distanzieren und sich mit viel Herzblut für ihr Projekt engagieren, wie Jugendreferatsleiter Markus Guse, der mit am Tisch saß, betonte.

Hohenberg, ein eigener Stadtteil

Oberbürgermeister Peter Rosenberger ging auf die Geschichte dieses Projekts ein und erklärte, dass man den Hohenberg als einen eigenen Stadtteil sehen müsste und die Jugendlichen nicht mit den Angeboten, die in der Kernstadt möglich sind, abspeisen darf. "Die brauchen dort oben etwas eigenes", seine klare Meinung.

Als klar war, dass man einen Platz für kontinuierliche Jugendarbeit, nicht nur für ein paar Stunden, braucht, hat Anfang 2021 ein ehemaliger DHBW-Student des Jugendreferates seine Bachelorarbeit mit dem Thema "Zukunft der offenen Jugendarbeit – Bedarfsanalyse auf dem Hohenberg" erstellt. Dabei wurden die Wünsche der Jugendlichen nach offenen Angeboten, überdachten Orten und einem Treffpunkt mit Öffnungszeiten bis hin zu einem selbstverwalteten Treffpunkt als zentraler Bedarf genannt.

Als nächster Schritt trafen sich im Januar und März 2022 Vertreter der Kooperationspartner Schulen, Kirche und Kommune, die über Räumlichkeiten auf dem Hohenberg verfügen zu zwei "runden Tischen."

Optimale Voraussetzungen existieren

Herauskristallisiert hat sich, dass man auf Anraten von Gesamtschulleiter Götz Peter eine Hütte auf dem Sportgelände als zukünftigen Treffpunkt nutzen möchte. "Der Standort auf dem Sportgelände des Schulzentrums und die vorhandenen sanitären Möglichkeiten sind optimale Voraussetzungen, um zentral auf dem Hohenberg den gewünschten Treffpunkt einzurichten und Jugendarbeit zu leisten", so das Credo der Verwaltung.

Für den Gesamtumbau zum Hohenberger Jugendraum wurde eine Summe von 40.000 Euro veranschlagt, die bei dieser Sitzung auch einstimmig genehmigt wurde.

Fest steht aber auch, dass das Jugendreferat dieses Projekt durchgängig begleiten muss und man nach Öffnung eine Probezeit als wichtig erachtet. In dieser Probephase, die bis Frühjahr 2023 läuft, soll der Treffpunkt mit regelmäßigen Öffnungszeiten, begleitet durch die offene und mobile Jugendarbeit, etabliert werden. Der Jugendreferatsleiter will jedoch jetzt noch keine Zeiträume festlegen, wann man den Raum der Jugend in teilweiser Eigenverantwortung übergeben kann. Er brachte auch die Überlegung ins Spiel, die Eltern mit in die Verantwortung zu nehmen. "Im ersten Jahr werden wir jedoch nur auf geregelte Öffnungszeiten zurückgreifen", seine klare Ansage.

Jugendliche wollen sich einbringen

"Die Jugendlichen wollen sich von Anfang an einbringen. Sie haben dieses Projekt nun schon über zwei Jahre verfolgt und dadurch eine hohe Identifikation mit dem Vorhaben erlangt – sie wollen es", brachte Guse den Wunsch der Jugendlichen in seiner Bestandsaufnahme auf den Punkt.

In der anschließenden Diskussion stellte Götz Peter klar, dass sich die Verantwortlichen von Real- und Gemeinschaftsschule den Entschluss nicht einfach gemacht haben. Dies vor dem Hintergrund, weil die Sportgemeinschaft meinte, dass man die Hütte als Lagerstätte für Geräte brauche.

"Dies war in den letzten zehn Jahren nicht der Fall", so Peter, der auch der Meinung ist, dass man zum Einlagern von Sportgeräten weder Strom- noch Wasseranschluss braucht: "Dafür reicht ein Container."

Peter Rosenberger fand es gut, dass man zu dieser Lösung kam, denn ein Jugendhaus zu bauen, dass sei finanziell nicht möglich gewesen.

Frage nach dem Hausrecht

Wolf Hoffmann von der OGL sagte, dass dieses Vorhaben eine lange Geschichte hat und nun zu einem Ende kommt. Er riet aber auch: "Wehret den Anfängen" und fragte: "Wer hat das Hausrecht, wenn das Jugendamt nicht da ist?"

Deshalb regte er an, Bewegungsmelder und Kameras an der Hütte zu installieren, um Vandalismus in den Griff zu bekommen. Sein Fazit: "Tolles Projekt – meine Zustimmung steht."

Gerhard Faßnacht (CDU) fragte nach, ob es Überlegungen für die Zeit nach der ersten Generation gibt, die irgendwann einmal wegbricht. Nein, die gäbe es noch nicht, und alles, was man sich an Szenarien für die kommenden fünf Jahre ausdenke, das sei "rosarote Theorie" so Rosenberger.

Letztendlich durfte der OB Sascha und Yusuf gratulieren, dass sie so lange durchgehalten haben, und ihnen verbindlich sagen: "Jetzt könnt ihr loslegen."

0