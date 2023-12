Vor wenigen Monaten wurde Rudolf Müller in den Ruhestand verabschiedet. Nun ist der frühere Leiter des Amtes für Stadtentwicklung der Stadt Freudenstadt und Geschäftsführer der Gartenschau 2025 zurück. Er arbeitet als Stadtbaumeister in Alpirsbach.

Rudolf Müller ist seit dem 1. November der neue Stadtbaumeister der Stadt Alpirsbach.

Müller war zuvor Leiter des Amtes für Stadtentwicklung der Stadt Freudenstadt, wo er Jahrzehnte lang unzählige Bauvorhaben und Projekte geleitet und abgeschlossen hat, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Alpirsbach. Zuletzt hatte er das Amt des Geschäftsführers der Gartenschau inne, welche 2025 in Freudenstadt und Baiersbronn stattfinden wird.

Gesundheitszustand hat sich stabilisiert

Im Herbst musste Müller jedoch dieses Amt aufgrund gesundheitlicher Probleme aufgeben. In den vergangenen Monaten hat sich der Gesundheitszustand von Rudolf Müller laut Pressemitteilung jedoch stabilisiert, sodass ein Wiedereinstieg in das Berufsleben möglich wurde und er sich dazu entschied, die seit zwei Jahren unbesetzte Stelle des Stadtbaumeisters in Alpirsbach anzutreten.

Bürgermeister Michael Pfaff und die Mitarbeiter der Stadt Alpirsbach freuen sich auf die Zusammenarbeit, heißt es in der Mitteilung.