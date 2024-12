Neuer Jahrgang ist vereidigt: 337 Polizeischüler leisten in Lahr ihren Diensteid

1 Die neuen Polizeischüler, darunter 194 Männer und 143 Frauen, wurden in der Mehrzweckhalle vereidigt. Foto: Beck

Die Nachwuchskräfte, die in diesem Jahr ihre Ausbildung an der Hochschule für Polizei beginnen, sind in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark vereidigt worden. Mehr als 800 Gäste, darunter Eltern und Freunde der künftigen Beamten, nahmen teil.









Der Platz in der Sporthalle im Institutsbereich Ausbildung in Mietersheim war für eine Vereidigung des gesamten Einstellungsjahrgangs einmal mehr zu klein. So wurde die Vereidigung der angehenden Polizeibeamten für den mittleren und gehobenen Dienst in die Mehrzweckhalle im Bürgerpark verlegt.