Neuer Investor in Sicht: Wie geht es mit dem geplanten Lahrer Ärztehaus weiter?

Neuer Investor in Sicht

1 Die Visualisierung, die im Oktober 2021 vorgestellt wurde, zeigt, wie der geplante Gesundheitsstandort aussehen könnte. Er soll an der Ecke Turmstraße/Zollamtsstraße gebaut werden, an der Rückseite des Polizeireviers. Foto: Link3D & Echomar/Müller & Huber

Der ursprüngliche Projektentwickler für das in der Lahrer Turmstraße geplante Ärztehaus hat Insolvenz angemeldet. Doch die Stadt hält an dem Vorhaben fest – und verhandelt mittlerweile mit einem neuen Interessenten.









Was wird aus dem Grundstück hinter dem Polizeirevier, auf dem jetzt 17 öffentliche Parkplätze ausgewiesen sind? Knapp drei Jahre ist es nun her, dass die Stadt dem Gemeinderat den Bau eines Ärztehauses an der Ecke Turmstraße/Zollamtsstraße vorgeschlagen hat, ohne dass dieses Projekt seither entscheidend vorangekommen wäre.