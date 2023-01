3 Anna Kessler ist die Geschäftsführerin des neuen Hechinger Indoorspielplatzes, damit hat sie sich ihren Traum erfüllt. Foto: Nowotny

Anna Kessler ist die Geschäftsführerin des neuen Indoorspielplatzes in Hechingen. Sie erzählt, wie die Idee zum Kinderparadies entstand und die Reaktionen nach der ersten Woche sind.















Hechingen - Der Parkplatz vor der Gewerbehalle im Linsenäcker 6 ist voll. Bunt strahlt ein Let´s Play Logo auf der grauen Fassade. Dumpf dringen Musik und Kinder Stimmen aus der Halle. In dem Moment, in dem man die Tür öffnet, sieht man lachende Kinder, die voller Freue vielzählige Spielmöglichkeiten nutzen. Eltern schauen ihrem Nachwuchs beim Toben zu.

Lächelnd begrüßt werden Neuankömmlinge von Anna Kessler, sie ist die Geschäftsleiterin des neuen Indoorspielplatzes in Hechingen.

Wie alles begann

Schon lange machte sie sich Gedanken darüber, welche Angebote an Spielmöglichkeiten es für Kinder in Hechingen gibt. Gerade für die Zeit, wenn es draußen ungemütlich wird und die Kinder trotzdem toben wollen. Aus dieser Situation heraus entstand die Idee eines Indoorspielplatzes.

Kessler begann zu recherchieren und die unzähligen Angebote an Spielgeräten und Spielzeugen zu vergleichen. Immer wieder ging es um die Frage, was Kindern gefällt und was für ein aufregendes Spiele-Paradies benötigt wird.

Ihr Mann Artur Kessler erzählt dazu: "Das Angebot ist riesig, das ist wahnsinnig, das kann man sich gar nicht vorstellen". Stück für Stück entstand so das Konzept für den Indoorspielplatz in Hechingen.

"Es ist ein unglaubliches Glück, dass wir die Halle bekommen haben"

Durch einen Zufall erfuhr Kessler im Frühjahr 2021, dass der ehemalige Getränkehändler Reinfrank den Ruhestand geht und so eine Halle im Hechinger Gewerbegebiet frei werden würde.

Kurzer Hand entschloss Anna Kessler dort nachzufragen und die ersten Gespräche begannen. Doch die finanziellen Mittel spielten eine große Rolle. Also begann Kessler mit einer Hüpfburg-Vermietung. "In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich auf dem richtigen Weg bin".

Ende 2021, kurz vor Weihnachten, habe sie dann das Okay von der Bank bekommen und konnte die Halle im Linsenäcker 6 anmieten. "Es war einfach unglaubliches Glück, dass wir die Halle bekommen haben", sagt sie erleichtert. Somit war der Ort klar und die konkrete Planung konnte beginnen.

Ohne die Familie hätte nichts geklappt

"Ohne die Hilfe meiner ganzen Familie hätte das alles nicht geklappt", erzählt Kessler. "Alle haben mit angepackt, egal ob beim Stühle zusammenbauen oder bei der Organisation: Die Familie war immer mit dabei", sagt sie weiter. Vor allem ihre Mutter habe sie unterstützt und während der ganzen Zeit auf die Kinder aufgepasst.

Große Begeisterung

Letzten Samstag, am 14. Januar, eröffnete der Indoorspielplatz. "Ich kann das alles gar nicht glauben und realisieren", sagt die Jungunternehmerin beim Blick auf die spielenden Kinder in der Halle. Auf allen Spielgeräten vergnügen sich die kleine Gäste. "Dass die Idee so einschlägt hätte ich nicht gedacht", verdeutlicht sie berührt. "Mein Traum ist in Erfüllung gegangen", meint sie lächelnd.

Öffnungszeiten und Preise

Die Öffnungszeiten des neuen Indoorspielplatzes sind: Montag und Dienstag: geschlossen. Mittwoch bis Freitag: 14 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag: 11 bis 19 Uhr. An Ferien- und Feiertage: zwischen 11 und 19 Uhr. Dabei gelten die Ferien- und Feiertage von Baden-Württemberg. Jeden Mittwoch haben Omas und Opas freien Eintritt.

Die Preise gelten für 4 Stunden Tickets: Kinder unter einem Jahr sind frei. Für Kinder von ein bis zwei: 4 Euro. Kinder ab drei Jahren: 8,50 Euro. Kinder mit Behinderung zahlen von ein bis zwei Jahre 3 Euro und ab 3 Jahren 4 Euro, jeweils inklusive einer erwachsenen Begleitung. Erwachsene: 5,50 Euro und Erwachsene mit Behinderung 3 Euro. Familienticket: Zwei Erwachsene und zwei Kinder für 24 Euro. Tickets können unter dem Ticketshop online bestellt werden, alle Infos gibt es unter: https://letsplay-indoor.de/.