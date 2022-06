1 "Coming Soon": Cengiz Düzgören eröffnet in der Balinger Friedrichstraße 40 seinen Imbiss "Brokkoli – Bowls and More". Foto: Hauser

Balingen - Brokkoli – für Cengiz Düzgören steht dieses Gemüse für gesundes Essen. "Brokkoli – Bowls & More" heißt denn auch sein Imbiss, den er bald in der Balinger City eröffnet. Das Grundkonzept: "Gesundes Essen auf die Schnelle" entwickelt hat.

Cengiz Düzgören, der in der Albrechtstraße das Sportstudio "Zone 72" betreibt, vermisste in der Vergangenheit immer wieder eine Möglichkeit, in der Stadt seinen Hunger mit einem gesunden Essen zu stillen, ohne sich lange in einem Restaurant aufhalten zu müssen. Als sich die Möglichkeit bot, in der Friedrichstraße 40 frei werdende Geschäftsräume zu mieten, – früher die Butler-Reinigung –, schlug er zu.

Recup-Prinzip wird umgesetzt

Dort will er nun seine Vorstellungen von "gesundem Essen auf die Schnelle" umsetzen: Kunden können Bowls, also Schüsseln, deren Grundsubstanz Reis, Nudeln oder Bulgur sind, mit Brokkoli, Paprika, Auberginen oder Kartoffeln füllen und zum Beispiel noch mit einem Granatapfel abrunden. Das Gemüse, das an einer langen Theke angerichtet wird, kommt aus der Region und wird in einer Küche frisch zubereitet. Dem Recup-Prinzip entsprechend, werden die Schüsseln auf Pfandbasis ausgeliehen.

Kaffee und Kuchen

In dem neuen Imbiss werden auch Getränke und Kaffee ausgeschenkt. Und der 42-jährige Balinger hat sich noch etwas Besonderes ausgedacht: Am Samstagnachmittag und Sonntag gibt es verschiedene Kuchen im Angebot.

Cengiz Düzgören, der seit 21 Jahren selbstständig ist, freut sich auf sein neues geschäftsliches Engagement. Er hat sich vorgenommen, so oft es geht seine Mitarbeiter im "Brokkoli – Bowls More" zu unterstützen.

