Neuer Hürus der Zeller Fasnacht: Axel Umber zum Regenten gekürt

Mit „Axel vo edlem Blut“ haben die Zeller Narren einen neuen Regenten. Den Fasnachtsauftakt feierten sie mit mehreren Jubiläen. Das Fasnachtsmotto 2026 lautet: „Mir lege de Hebel um!“
Er spannte die Zeller ganz schön auf die Folter, denn es war schon kurz vor 1 Uhr als er endlich die Treppe herunter schritt und im Scheinwerferlicht sein Gesicht zu erkennen war. Dann war es soweit und das größte Zeller Geheimnis war auch für dieses Jahr gelüftet: Axel vo edlem Blut, besser bekannt unter Axel Umber, ist der neue Hürus für die kommende Fasnachtssaison. Unter frenetischem Jubel schritt er durch die voll besetzte Halle und die Freude über dieses hohe Amt war ihm anzusehen.