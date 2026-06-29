Neuer Hitzerekord: Wetterstation in Heselwangen zeigt 37,6 Grad an

Die Hitze lässt allerorten Rekorde purzeln – auch an der Wetterstation in Balingen-Heselwangen.

Heselwangen. Am vergangenen Samstag, 27. Juni 2026, wurde der seit 1983 bestehende Hitzerekord an der Wetterstation in Balingen-Heselwangen (573 Meter über dem Meer) eingestellt und übertroffen.

Bislang hielt der 27. Juli 1983 den Rekord mit 37,0 Grad Celsius. Nunmehr ist es, und dies 43 Jahre später, der 27. Juni 2026 – der „Siebenschläfertag“ – mit 37,6 Grad in der Spitze und 37,4 Grad über zehn Minuten hinweg gehalten.

Gemessen um 17.30 Uhr

Gemessen wurde der Wert um 17.30 Uhr (nach den Vorgaben der Wetterdienste) als Lufttemperatur im Schatten und in zwei Metern Höhe über bewachsenen Grund und in einer durchlüfteten Wetterhütte.

Ein Rekordwert wird nur als solcher anerkannt, wenn die Temperatur als solche mindestens zehn Minuten gehalten wird.

Dass der Spitzenwert erst um 17.30 Uhr erreicht wurde, erklärt sich dadurch, dass der Erdboden die Wärmezufuhr durch den Sonnenschein verzögert annimmt und dann wieder an die Umgebungsluft abgibt. Die Luft wird nicht durch die direkte Sonnenstrahlung, sondern vom Erdboden aus erwärmt.

Weitere Rekordwerte

Auch die weiteren Wetterstationen im Kreisgebiet meldeten Rekordwerte. Die DWD-Stationen Hechingen (517 m ü. NN) meldete 38,1 Grad, Balingen-Bronnhaupten, (619 m ü.NN) 37,5 Grad und Meßstetten (900 m ü. NN) 34,9 Grad Celsius. Landesweit wurde in Waghäusel-Kirrlach (nördlich von Karlsruhe) mit 41,4 Grad ein neuer Baden-Württemberg-Rekordwert und bundesweit in Drewitz (in Sachsen-Anhalt) mit 41,5 Grad als Höchstwert gemessen.

Die nachstehende Grafik zeigt den Temperaturverlauf an der Station in Balingen-Heselwangen. Die Zeitangabe 15.30 Uhr mit dem Höchstwert von 37,4 Grad Celsius ist UTC-Zeit (Coordinated Universal Time - die Weltzeit mit der alle Wetterstationen arbeiten) – nach unserer Sommerzeit ist es da schon 17.30 Uhr.