Neuer HFU-Studiengang: Hochschule Furtwangen ist wieder einmal Vorreiter

Ab dem Wintersemester 2025 erweitert die Hochschule Furtwangen (HFU) ihr Studienangebot im Bereich Gesundheit: Die Bildungseinrichtung bringt den ersten staatlichen Studiengang Ergotherapie in Baden-Württemberg an den Start.

Die Hochschule Furtwangen (HFU) nimmt eine Vorreiterrolle bei der Akademisierung der Gesundheitsberufe ein und reagiert auf den steigenden Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften in der Gesundheitsversorgung und auf die Entwicklungen im internationalen Bereich. Darüber informiert die Hochschule in einer Mitteilung.

„Wir freuen uns sehr, diesen zukunftsweisenden Studiengang bei uns an der Hochschule etablieren zu können“, sagt Stephan Lambotte, Dekan der Fakultät Gesundheit, Sicherheit, Gesellschaft. „Die steigenden Anforderungen an Fachkräfte im Gesundheitsbereich machen es unerlässlich, auch in Berufen wie der Ergotherapie einen akademischen Ausbildungsweg anzubieten. Unsere Hochschule hat sich stets durch innovative und praxisnahe Studiengänge ausgezeichnet – der neue Ergotherapie-Studiengang bestätigt dies ein weiteres Mal eindrucksvoll.“

Lesen Sie auch

Wachsender Bedarf an Ergotherapeuten

Als erster staatlicher Ergotherapie-Studiengang im Land markiert das Angebot einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe. „Im Gesundheitssystem besteht ein wachsender Bedarf an hochschulisch ausgebildeten Ergotherapeuten. Durch die Akademisierung der Ergotherapie-Ausbildung können wir den Studierenden eine fundierte fachliche Basis auf Hochschulniveau vermitteln, die sie optimal auf die Herausforderungen des Berufes vorbereitet und ihnen gleichzeitig den Einstieg in den weiteren akademischen Weg eröffnet“, ergänzt der künftige Studiendekan Melvin Mohokum.

Erste Bewerbungen auf die 44 Studienanfängerplätze sind bereits ab Frühjahr 2025 möglich. Der Bachelor-Studiengang wird sich durch eine enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis auszeichnen, unter anderem durch klinische Praktika und eine intensive Zusammenarbeit mit Gesundheitseinrichtungen.

Theorie und Praxis werden eng verzahnt

„Unser Ziel ist es, den Studierenden eine umfassende Hochschulausbildung zu bieten, die gleichzeitig sehr stark auf den praktischen Einsatz ausgerichtet ist“, betont Mohokum. „Ergotherapeuten spielen eine zentrale Rolle in der Rehabilitation und Förderung der Selbstständigkeit von Menschen jeden Alters.“ Der Studiengang wird interdisziplinär angelegt sein und theoretische sowie praktische Grundlagen aus Therapie-, Bewegungs-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialwissenschaften sowie Medizin, Psychologie und Gesundheitsökonomie mit praxisnahen Elementen wie Laborarbeit und klinischen Praktika verbinden. Eine Kooperation mit der Ergotherapie Akademie Südwest gGmbH ist im Aufbau.

Mit der Einführung des Ergotherapie-Studiengangs trägt die HFU aktiv zur Akademisierung der Gesundheitsberufe bei, insbesondere in einem Bereich, der traditionell stark praxisorientiert ausgebildet wurde. Die wissenschaftliche Qualifizierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, um den Anforderungen einer modernen Gesundheitsversorgung gerecht zu werden.

Herausforderungen an den Beruf steigen stets

„Die Einführung dieses Studiengangs ist ein wichtiger Schritt, um die Anforderungen der modernen Gesundheitsversorgung zu erfüllen“, betont HFU-Rektorin Alexandra Bormann. „Wir tragen mit diesem Studienangebot dazu bei, dass künftig mehr hochqualifizierte Ergotherapeuten ausgebildet werden können, die den steigenden Herausforderungen in diesem Berufsfeld gewachsen sind. Uns ist wichtig, mit dem neuen Studiengang einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesundheitsberufe in Baden-Württemberg und zu den gesellschaftlichen Anforderungen in diesem Bereich zu leisten.“ Mit dem neuen Studiengang Ergotherapie erweitert die HFU ihr Angebot an gesundheitsbezogenen Studiengängen und baut diesen Schwerpunkt weiter aus. Bereits bei der Einführung des Studiengangs Hebammenwissenschaften gehörte die HFU zu den ersten Hochschulen im Land, die dieses Studienangebot machten.